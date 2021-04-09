Пятница, 9 Апреля 2021 13:09

АрмИнфо. Минобороны Армении опровергает циркулируемые в СМИ информацию о прибытии из Баку в Ереван турецко- азербайджанской делегации.

"Опубликованная в прессе информация о том, что 8 апреля в Ереван прибыла азербайджано-турецкая делегация, не соответствует действительности. Призываем представителей СМИ воздерживаться от публикации непроверенной информации, особенно по деликатным для общественности вопросам ", - говорится в заявлении Минобороны РА, поступившем в АрмИнфо.

Ранее, ряд армянских СМИ растиражировали информацию о том, что якобы на борту самолета главы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, накануне приземлившемся в Ереване, находилась турецко-азербайджанская делегация. Согласно информации, последние прибыли в Ереван для переговоров.