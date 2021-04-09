Пятница, 9 Апреля 2021 11:24

АрмИнфо. Родители и родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжают блокировать въезды и выезды из здания Минобороны Армении.

Один из родственников без вести пропавшего военнослужащего Арсен Гукасян в ходе прямого эфира сообщил, что вот уже практически сутки, как они находятся у Минобороны Армении, однако к ним так никто и не вышел - ни министр обороны, ни начальник Генштаба. По его словам,

поступило предложение из Генштаба провести встречу с 5 делегатами, потом цифра возросла до 15, однако они не согласились на это.

"Мы просим, чтобы они пришли и ответили на вопросы всех собравшихся. Если они боялись, что мы с ними что-то можем сделать, пусть говорят через решетку, но пусть бы пришли и ответили на наши вопросы. Однако, буквально пару минут назад вертолет Минобороны РА приземлился

на площадку перед здание ведомства и забрал министра Вагаршака Арутюняна, не могу сказать начальник Генштаба с ним был или нет, но факт остается фактом", - отметил Гукасян.

Стоит также заметить, что ряд СМИ сообщают о том, что родители военнослужащих пропавших без вести также перекрыли ряд межгосударственных трасс, в том числе межгосударственные дороги Гюмри-Ереван и Гюмри-Ванадзор.