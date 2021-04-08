Четверг, 8 Апреля 2021 18:14

АрмИнфо.В Ереванском коньячном заводе состоялся закрытый показ премьеры фильма кинорежиссера Александра Ханта "Under One Sky". Поводом для выхода короткометражной картины, иллюстрирующей неизменность настоящего коньяка и подлинность человеческих ценностей, стал запуск обновленной линейки легендарного армянского коньяка ARARAT.

Фильм "UnderOneSky", который представляет собой многосюжетное повествование о главных человеческих ценностях, объединяет 4 мини-новеллы, происходящие в Армении, Беларуси, Казахстане и России и с абсолютно разными героями, которые переживают одни из самых важных, и вместе с тем ярких моментов своей жизни. Одним из ключевых мотивов фильма является идея о неподвластности искреннего человеческого общения условностям географических границ или разницы поколений. Главные человеческие ценности в фильме метафорично обретают форму путеводной звезды, свет которой всегда приведет к верным решениям.

Кросскультурный проект объединил таких звезд большого кино как Эммануил Виторган и Хорен Левонян, Максим Матвеев и Нерсес Аветисян, а также известных актеров Казахстана Санжара Мади, Карлыгаш Мухамеджанову, друзей бренда в Беларуси Анну Бонд, Елизавету Батталову и истинных мастеров Ереванского коньячного завода. Режиссер и сценарист фильма Александр Хант, несмотря на недлинную творческую биографию, является лауреатом множества кинопремий, включая приз Карловарского фестиваля и <Нику>. <Мы живем в непростое время, когда люди снова стали чертить границы. Наши истории про то, что, несмотря на эти границы, все мы находимся под одним небом>, - сказал Александр Хант после закрытого показа.

Он рассказал, что работа над картиной велась с октября прошлого года. На суд зрителя, по словам режиссера, будет показана 12 -я версия сценария. <Мы хотели показать, что, невзирая на разность стран, поколений людей, их взглядов на жизнь, есть что-то общее, что всех нас объединяет - это ценность человеческих отношений, которых сегодня нам не хватает. А ARARAT еще более помогает их раскрыть и углубить>, - отметил он.

В свою очередь менеджер по бизнес развитию ARARAT Вардгес Овеян добавил: <После всех сложных и болезненных событий 2020 года мы решили, что вновь должны транслировать те ценности, которые у нас всегда были. Это искренность, мастерство, любовь к работе, уважение традиций, которые очень важны. Поэтому креативно подошли к данному вопросу, обратившись к наиболее молодому направлению искусства - кино. В коллаборации с известным молодым режиссером Александром Хантом мы попытались связать совершенно разных людей, но вокруг одних ценностей>.

Одна из важных ролей в фильме отведена коньяку ARARAT. Так, в одном из эпизодов появляется реальный директор по производству Ереванского коньячного завода Гамлет Антонян, который, дегустируя коньячный спирт одной из тысячи бочек погреба выдержки и как бы вступая в диалог с предыдущими поколениями мастеров и завещая ценности последующим, играет роль самого себя. Этот яркий эпизод фильма важен не только в драматургическом аспекте, но и исключителен тем, что показывает подлинную изящность и красоту реальности мира ARARAT, документальность которой изначально кинематографична.

<Что объединяет людей, когда границы многих стран остаются закрытыми? Истинная красота, моменты вдохновения, радость творчества и, конечно, истории, соединяющие поколения и сердца! Новый проект ARARAT "UnderOneSky" - больше, чем просто фильм. Это первый кинематографический проект бренда, созданный усилиями всех команд ARARAT Восточной Европы. Это оригинальный, современный и эмоциональный способ показать аудитории, как много нас объединяет, и как много связывает с ARARAT вне зависимости от поколения или страны, в которой мы живем. И, конечно, это нестандартный способ поддержать запуск обновленной линейки бренда, продемонстрировав зрителям уникальность дуэта современной формы и ценностей, которые неизменны>, - сказал директор по маркетингу <Перно Рикар> в Восточной Европе Карин Маделрье.

Это первый большой проект легендарного армянского коньяка после смены своей формы. В феврале этого года ARARAT полностью сменил внешний вид, но содержание, философия и ценности бренда остались неизменными. Неподдельная любовь к работе, мастерство, уважение традиций, гостеприимство, искренность, смелость на пути к победе, и самое главное, незаменимость настоящего человеческого общения - ценности ARARAT неповторимы и универсальны одновременно. С каждым годом они объединяют вокруг себя все больше и больше людей, что доказывает очень показательную истину: ценность - уникальное понятие, сила которого увеличивается лишь по мере ее разделения с другими.

Фильм запускается в знаковое время, когда, пожалуй, каждый из нас осознал истинную ценность настоящего сердечного общения.

Мировая премьера фильма состоится 8 апреля в 20:00 по Еревану (GMT +4) на специально разработанной платформе www.underonesky.araratbrandy.com . Выбор канала обусловлен не только доступностью для зрителей вне зависимости от географии, но и таит в себе символичную составляющую: сочетание классического кинематографа и современных тенденций, направленное на раскрытие новых граней для каждого из поколений.

"UnderOneSky" - фильм, преодолевающий пространство и границы, который, возможно, привяжет вас к экрану телефонов на несколько минут. Это фильм, где почти каждый найдет знакомые чувства. Это фильм, который позволит еще раз посмотреть на небо!