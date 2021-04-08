Четверг, 8 Апреля 2021 18:11

АрмИнфо. Вопрос Арцаха и сложившиеся вокруг него реалии были одним из основных пунктов обсуждений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом президенту Арцаха Араику Арутюняну сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе официальной встречи, представляя итоги своего визита в Москву. В свою очередь Арутюнян придал важность роли президента РФ в вопросе заключения мира и российских миротворцев в поствоенный период с точки зрения обеспечения безопасности в Арцахе.

<Нам удалось решить не только социальные проблемы первой важности, но и определить дальнейшие шаги для будущего. Я удовлетворен итогами наших совместных обсуждений, и вытекающими из них решениями, которые постепенно осуществляются. Но хочу подчеркнуть важность согласованности наших действий в сфере безопасности и политическом поле, в частности связанным со статусом Арцаха. Поэтому с этой точки зрения придаю особую важность вашему визиту в Москву>, - сказал Арутюнян.

Отметим, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Никол Пашинян отметил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. <Надеюсь, мы сегодня обсудим некоторые нюансы деятельности российско- армянской Объединённой группировки войск, у нас еще Объединённая региональная система ПВО, и есть некоторые нюансы, которые, я надеюсь, сегодня нам удастся уточнить>, - сказал он.

Вместе с тем, премьер указал на "важный вопрос, который до сих пор не урегулирован - военнопленные, заложники и другие удерживаемые лица". В этом ключе Пашинян напомнил, что данный вопрос должен был быть решен в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.