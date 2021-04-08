Четверг, 8 Апреля 2021 16:14

АрмИнфо. Анализируя заявления представителей действующих властей Армении о прошедшей войне с азербайджано-турецким тандемом и перспективах отношений с Турцией, создается впечатление, что эти люди обрадовались произошедшему. Причем, только потому, что это позволяет им нормализовать отношения с Турцией. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"Данная цепь событий позволяет прийти к выводу, согласно которому руководство находящейся в подобном состоянии Армении, мягко говоря, не очень понимает, что означает турецко-азербайджанский тандем и главное, что означает пантюркизм. И я совершенно не понимаю, откуда у некоторых ее представителей появилась демонстрируемая ими уверенность в возможности изменения Анкарой своей традиционной позиции в отношении Армении", - заметил он.

Подобные заявления, в частности заявление главы парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, историк расценивает, как фактический призыв отказаться отмечать скорбную дату - очередную годовщину Геноцида армян в Османской Турции. Анализируя же данное заявление вкупе с недавним призывом споксмена Реджепа Эрдогана к Армении "сделать верный шаг, чтобы Турция открыла ворота" Демоян приходит к убеждению об уже идущем политическом торге.

Отмечая, что ценой имевшей место войны является мегринский коридор, историк подчеркнул, что ведущаяся действующим правительством Армении политика демонстрирует наличие давно запланированного заказа, имеющего как внутренних, так и внешних бенефициариев. И главным, возникающим в этой связи вопросом, согласно Демояну, является вопрос - являлось ли осознанное доведение Армении до войны частью этой программы. Последний вопрос в свою очередь рождает множество других вопросов.

"Мы видим наличие вокруг всего этого определенного плана. И слыша сегодня радостные заявления об "открытии хорошего шанса", я понимаю, что если бы не война, этого шанса у власти просто бы не было. Война и поражение в этой войне стали для них способом и ценой остаться у власти. Как минимум, продлить эту власть. С другой стороны ценой войны является мегринский коридор. И я совершенно не понимаю, что мешает нашей власти потребовать возвращения всех наших пленных, варьируя и разыгрывая этот вопрос. В конце концов, это позволит Армении обрести в руках хоть одну козырную карту на протяжении всей этой партии. И единственный путь в этом направлении - это ужесточение позиции Армении по коридору через Мегри. Причем в отношении всех интересантов", - подытожил Демоян.