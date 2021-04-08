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 Четверг, 8 Апреля 2021 16:13
Давид Степанян

Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:

Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:

АрмИнфо. Тем для обсуждений в ходе встречи Пашинян-Путин, на мой взгляд, хватало. Это ОДКБ, ЕАЭС, связанные с членством в данных структурах проблемы. Тем более, в поствоенной ситуации, в которой безопасность в Арцахе уже обеспечивает Россия. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

7 апреля в Москве состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе почти 4-х часовых переговоров собеседники обсудили восстановление торгово-экономических связей и транспортных коммуникаций, нормализацию ситуации в Арцахе при помощи миротворцев, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

"У Армении нет возможности по настоящему, напрямую контактировать с Азербайджаном и Ереван это делает посредством Москвы. Конечно - проблема военнопленных, попыток опосредованного, через Россию, давления Азербайджана на Армению. И конечно, разблокирования коммуникаций. Вопроса в котором интересы Москвы, Еревана и Баку также далеко не тождественны", - заметил он.

По оценкам политолога, Москва сегодня всеми силами стремится избежать после подписания важнейшего Заявления от 9-го ноября зависания ситуации в воздухе. И тот же документ от 11-го января говорит о стремлении России вести и развивать события дальше.  Разблокирование коммуникаций, на его взгляд, - важнейшая часть этого процесса. Искандарян особо подчеркнул, что все это происходит в предвыборной ситуации в Армении в которой премьеру Пашиняну важно предьявить электорату хоть какие-то успехи.

При этом, согласно Искандаряну, вопреки распространенным в Армении представлениям, неограниченных возможностей влияния на Азербайджан у России нет. Но влиять на принимаемые в Баку решения Москва все-таки может. И поработать в направлении усиления безопасности Армении при помощи России, на его взгляд, конечно, можно.  Другой вопрос как далеко в этом направлении готова идти сама Россия.

Комменитруя возможность обсуждения на встрече Путин-Пашинян внутриполитической ситуации в Армении, Искандарян подчеркнул, что вопрос упирается в ресурсы Армении, а не в личности. Согласно его убеждению, вопрос далеко не в том, кто сегодня у власти в Армении, Пашинян или кто-то другой. Вопрос в том, что ресурсы эти у послевоенной Армении довольно ограниченны. Соответственно, отношения между Россией и Арменией формируются в первую очередь, отталкиваясь от данного факта, а не от того кто находится у кормила власти в республике.

"Не думаю, что человек оказавшийся у власти тем путем которым это сделал Пашинян может соответствовать интересам Москвы. И да, по некоторым сведениям к этому можно присовокупить достаточно теплые отношения Путин-Кочарян. Но с другой стороны Москва, кстати Ереван тоже, всегда умела различать личные вопросы от политики. В частности от геополитики. В этом свете, Москва, думаю, ожидает завершения внутриполитического противостояния в Армении. После чего будет разговаривать о своей повестке с определившемся по ее итогам лидером", - подчеркнул он.

Комментируя перспективы предстоящих выборов, Искандарян спрогнозировал достаточно небольшую явку, поскольку вытащить избирателей на выборы будет очень трудно. На его взгляд, люди просто устали. Устали от всего. И сегодня общество находится в шоке. Но постепенно будет из него выходить. Более того, уже из него выходит. В том числе в политической сфере.

"При этом, я не думаю, что сегодня в Армении сформировалось два полюса: власти и оппозиции. Есть полюс Пашиняна, но нет единого оппозиционного полюса с Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, Левоном Тер-Петросяном, "Сасна црер" и всеми остальными. И представить его мне достаточно сложно. Этого в Армении никогда не было и я не ожидаю, что это произойдет теперь. Взять власть оппозиция не надеется, но все ее силы по отдельности надеются взять свои условные 5%. Что делает эту самую оппозицию конкурентами между собой, а не с властью", - подытожил политолог. 


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