Четверг, 8 Апреля 2021 14:12

АрмИнфо. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" до сих пор не имеет регистрационное досье в Армении, заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 8 апреля после заседания правительства.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ереван рассчитывает закупить около миллиона доз вакцины "Спутник V". При этом, на прямой вопрос президента РФ, прошла ли вакцина регистрацию, Пашинян ответил коротко: “Да”.

По словам главы армянского Минздрава, несмотря на начавшуюся вакцинацию населения на сегодняшний день "Спутник V", как и другие препараты, не зарегистрирован, – имеет разрешение к применению в республике. “Вакцина имеет лишь разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях - Emergency Use Authorization, и только после завершения 3-го клинического этапа исследований, возможно на каком-то этапе она и пройдет регистрацию”, - указала она.

Министр напомнила, что сегодня в Армению прибыла первая партия российской вакцины, стоимость двух доз "Спутник V" составила $19. Ими, в первую очередь, планируется вакцинировать людей, входящих в группы риска.

Отметим, что Вакцина “Спутник V” в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран. Вакцина была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.