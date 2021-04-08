Четверг, 8 Апреля 2021 12:38

АрмИнфо.Родители и родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжают обивать пороги госучреждений с надеждой получить хоть какую-то информацию.

Так, сегодня 8 апреля они снова пришли к зданию Минобороны Армении.

Арсен Гукасян - один из родственников без вести пропавшего военнослужащего в ходе прямого эфира сообщил, что после предыдущей встречи в Минобороны обещания не выполнены, и они вновь вынуждены прийти сюда. При этом он призвал небезучастных присоединиться к ним, добавив, что теперь акция будет долгосрочной. "К нам еще никто не подходил. Призываю всех, кто разделяет наше горе, присоединиться к нам. Мы останемся здесь до тех пор, пока вопрос наших детей не решится", - отметил Гукасян.

Отметим, что до сих пор не известно точное число погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. По предварительным данным, более одной тысячи армянских военнослужащих считаются пропавшими без вести.