Среда, 7 Апреля 2021 23:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашиняна в ходе официального визита в Москву встретился с несколькими десятками членов российской «Ассоциации армянских юристов». Он рассказал о результатах сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав эту встречу очень продуктивной.

Как сообщил Пашинян в ходе трех с половиной часов он и Владимир Путин обсудили «практически все вопросы и нюансы повестки дня». «Могу сказать, что в целом очень доволен результатами встречи. Конечно, с Президентом России установились очень открытые отношения, особенно в последние месяцы, отношения приобрели прямой непосредственный характер. Сегодня мы обсудили все вопросы нашей двусторонней повестки дня, затронули вопросы региональных и международных отношений».

По словам Пашиняна, встреча прошла продуктивно. Не было подписано документов, но разговор шел о ряде документов, в том числе в сфере безопасности, и о дальнейшей реализации ранее подписанных документов. Эти документы или договоренности реализуются и сегодня. «Вы знаете, что у нас есть соглашение о совместном армяно-российской военной группировке, соглашение об общей региональной системе ПВО», - сказал он, заметив, что с президентом России были обсуждены конкретные планы и механизмы реализации этого соглашения в новых условиях.

«Вы знаете, что одним из важнейших вопросов нашей повестки дня после войны является реформа армии и вооруженных сил, которую мы реализуем при поддержке наших российских партнеров. Это был один из ключевых вопросов в нашей дискуссии.

Конечно, мы обсудили ситуацию с возвращением пленных, повестку дня обсуждений связанных с региональными коммуникациями, какие результаты мы имеем на данный момент, в каком направлении мы должны двигаться, где у нас есть полностью совпадающие взгляды, где мы должны работать, чтобы сблизить точки зрения.

Так что считаю сегодняшнее обсуждение очень продуктивным. Повестка дня наших дискуссий настолько обширна, что я могу что-то упустить, но обязательно вернусь к ним в будущем. «Ясно одно: характер армяно-российских отношений носит стратегический характер; этому стратегическому сотрудничеству следует придать большую глубину с учетом текущих вызовов и ситуаций, которые у нас есть», - подчеркнул Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о возвращении пленных, премьер-министр подчеркнул необходимость полного выполнения статьи 8 Трехстороннего заявления от 9 ноября, касательно обмена военнопленными, заложниками, другими задержанными лицами и телами погибших. Премьер-министр подчеркнул, что у него есть полное понимание с президентом России Владимиром Путиным в отношении обеспечения возвращения пленных, и что позиции по полному выполнению этого соглашения совпадает. По словам Никола Пашиняна, с Президентом РФ достигнута договоренность о проведении еще более интенсивной работы в отношении возврата пленных.



В ходе встречи премьер-министр ответил на ряд вопросов, интересующих участников встречи, которые касались развязанной Азербайджаном войны против Арцаха, сложившейся послевоенной ситуации, помощи, оказываемой правительством Армении армянам Арцаха, процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Также присутствующих интересовала сложившаяся региональная ситуация, как и внутриполитическая ситуация в Армении, предстоящие парламентские выборы, возможности для полной реализации потенциала диаспоры в контексте постановки этой проблемы на институциональную основу и другие темы.