Среда, 7 Апреля 2021 21:03

АрмИнфо. Европейский союз (ЕС) и ВОЗ предоставили Министерству здравоохранения Армении 100 кислородных концентраторов, которые помогут преодолеть осложнения вследствие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РА.

Согласно источнику, кислородные концентраторы являются неинвазивными средствами для пациентов, тяжело переносящих болезнь и необходимы для лечения случаев, когда у пациентов зарегистрирован низкий уровень кислорода в крови.

С начала кризиса, возникшего вследствие коронавируса, ЕС и европейский региональный офис ВОЗ оказывали Армении поддержку в борьбе с коронавирусом. В частности, в 2020 году ЕС предоставил Армении первые 100 кислородных концентраторов, которые были распределены между медучреждениями страны, обслуживающими больных коронавирусом.

Вместе с тем, были предоставлены свыше 50 тыс. средств личной защиты, 20 устройств электрокардиографии (ЭКГ) и 11 мониторов. Национальные лаборатории были обеспечены 20 тыс. ПРЦ-тестами высокого качества.

Сообщается, что в ближайшие месяцы в Армению поставят 22 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 7 стационарных аппаратов флюороскопии.

Отметим, что в общей сложности в Армении зарегистрировано 198 898 случаев заражения коронавирусом, что составляет 22,5% от числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 178 227 человек (89,6%), количество летальных исходов достигло 3647 (1,8%).