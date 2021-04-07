Среда, 7 Апреля 2021 18:49

АрмИнфо."Безусловно, нам есть о чем поговорить и в плане строительства двухсторонних отношений. И, разумеется самые актуальные, самые острые проблемы, это нормализация ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него", - заявил президент РФ Владимир Путин премьер-министру Армении Николу Пашиняну в Москве.

По словам российского лидера, не стоит говорить о том, насколько глубоки двусторонние отношения, которые носят стратегический характер. "Но все-таки считаю важным упомянуть то, что 40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение. У нас солидный товарооборот. Вместе с тем в силу различных причин за прошлый год, прежде всего из-за коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение", - указал Владимир Путин. Он выразил уверенность, что в ближайшее время стороны смогут не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше.

Президент РФ отметил, что межправкомиссия двух стран работает активно, а армянский премьер весьма активно поддерживает ее деятельность. Он напомнил, что недавно в Армении находился российский вице-премьер, который представил видение траектории развития в регионе в целом, имея ввиду поствоенное состояние. "Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему. Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей, транспортных маршрутов в регионе. С тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин, выразив надежду на то, что все указанные вопросы, а также другие - связанные с перспективами развития сторонам удастся обсудить в ходе текущей встречи.