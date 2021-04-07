Среда, 7 Апреля 2021 18:48

АрмИнфо. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом ключе я надеюсь, сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе. Надеюсь, мы сегодня обсудим некоторые нюансы деятельности российско-армянской Объединённой группировки войск, у нас еще Объединённая региональная система ПВО, и есть некоторые нюансы, которые, я надеюсь, сегодня нам удастся уточнить", - сказал Пашинян.

Он пожелал в очередной раз отметить личный вклад президента РФ в дело стабилизации ситуации в регионе, особенно поствоенной. Вместе с тем, премьер указал на "важный вопрос, который до сих пор не урегулирован

- вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц". Пашинян напомнил, что данный вопрос должен был быть решен в рамках Трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года.

По словам Никола Пашиняна, он находится на постоянной связи с главой РФ, но "такие встречи важны сверки часов".