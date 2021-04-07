Среда, 7 Апреля 2021 16:34

АрмИнфо.Сегодня 7 апреля, в День материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Группа женщин устроила акцию протеста на площади Шарля Азнавура, затем направилась к зданию правительства, требуя отставки правительства.

Возле здания правительства полиция начала задержание демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание. Несколько наиболее активных женщин были задержаны, их доставили в полицейские участки. По непроверенным данным, полиция попыталась силой задержать также жену руководителя Движения по спасению Родины Вазгена Манукяна.

По последним данным, задержанных женщин долго не задерживали и скоро начали отпускать из участков