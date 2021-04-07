Среда, 7 Апреля 2021 16:03

АрмИнфо. Информация о возможном размещении турецких войск в Джавахети не что иное как вброс, появляющийся достаточно ритмично и регулярно. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил специалист по Кавказу, Вадим Дубнов.

При этом он добавил, что этот информационный фейк нельзя считать сколько-либо состоятельным или же спрогнозировать ему сколько-либо долгую жизнь. Дубнов считает, что довольно скоро об этом забудут, потому, что тема Джавахети регулярна, интенсивна, но очень непродолжительна.

Вместе с тем эксперт считает, что всё это абсолютно естественно на фоне планов о разблокировке всех региональных коммуникаций. Это одна из невзыскательных и не впечатляющих тем в антитурецком направлении. <Мол ребят, какая Турция, когда они у нас здесь рядом поставят свои войска, и не только рядом, но и на территории, которая Армения считает своей. То есть это еще и выпад в сторону России, а во-вторых, это еще и в Грузии, которая также будет петь под турецко-азербайджанскую дудку. Инструментально всё в общем-то понятно - против кого и для чего: Политически это достаточно неудивительно, если не сказать достаточно смешно", - сказал Дубнов.

В тоже время он еще раз напомнил о том, что эта тема не нова. "Я еще помню, что вопрос ввода турецких войск в Джавахетию поднимался, когда обсуждался вопрос строительства нефтепровода Баку-Супса. Мол, вот турки придут охранять трубопровод, который к ним идет. Ну и где эти турки? Труба есть, турок нет", - заметил эксперт.

На уточнение, насколько ожидать укрепления турецких позиций в регионе особенно на фоне ситуации вокруг Карабаха и чем это чревато, особенно для Армении, Дубнов выразил убеждение, что с военной точки зрения влияние Турции в Азербайджане укрепится. "Но, это опять же, на уровне советников, военной координации. Я не думаю, что Баку и Анкара заинтересованы в дислокации турецкой базы в Азербайджане, тем более, что это законодательно запрещено. И менять Конституцию, законодательство ради мероприятия, которое не сулит каких-то явных выгод и без которого можно легко обойтись, Баку не будет", - отметил эксперт.

Если же говорить с экономической точки зрения, продолжил Дубвнов, то, безусловно, влияние Турции будет укрепляться. При этом эксперт считает, что это достаточно естественный процесс. Раньше этого не происходило так интенсивно, поскольку турецкое усиление в регионе искусственно сдерживалась.

"Сейчас же, возможностей этого сдерживания будет меньше. Для патриотических слоев населения это очень страшно, но для тех, кто исходит от объективного хода вещей и истории - то, естественные исторические вещи нужно принимать и к ним готовиться", - убежден эксперт.

На уточнение, разделяет ли он мнение о том, что Армению ожидает участь Аджарии в случае открытия границ с Турцией, как об этом днями ранее заявил второй президент РА Роберт Кочарян, или же всё-таки угроза несколько преувеличена, Дубнов отшутился, что мол если смотреть на это с точки зрения отдыхающих в Аджарии армянских гостей, то да, угроза сильно преувеличена. "Если же Кочарян имел виду проникновение турецкого бизнеса, то естественно, турецкий бизнес в какой-то мере будет проникать, конечно не в такой степени как в Аджарии, поскольку там другой исторический контекст и другая система взаимоотношений. В Армении, по крайней мере, на первых порах, которые могут занять десятилетия, это укрепление будет несколько сложнее, но проникновение, конечно же будет, что вполне логично", - сказал эксперт.

В заключение Дубнов констатировал, что отечественному армянскому производителю, бизнесу на первых порах будет довольно сложно. "Но, я знаю, армянские экономисты еще десять лет назад прогнозировали, что система импортозамещения, на которую сделана ставка в Армении, довольно-таки опасна, и когда-нибудь это стрельнет против Армении. И сейчас придется с этим что-то делать с экономической точки зрения", - резюмировал Дубнов.