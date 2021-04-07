Среда, 7 Апреля 2021 14:08

АрмИнфо. В текущей ситуации нужно думать об укреплении армяно-российского военного сотрудничества, а не выискивать проблемы в российских вооружениях. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель отдела Евразии Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

“Проблемы имеют любые виды вооружений, а не только “Искандеры”. Любой вид оружия имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Соответственно, к этому вопросу необходимо подходить объективно. В конце концов, результативность применения комплексов “Искандер” зависит от точности разведданных. И вот здесь возникает вопрос – а были ли эти данные по возможности точными касательно Арцаха? “Искандеры” – прекрасное оружие, когда оно работает в комплексе с другими системами”, - убежден он.

Комментируя, в этом свете, выставленные Азербайджаном фото обломков “Искандера”, причем с маркировкой “М”, - модернизированный, а не “Э” – экспортный эксперт охарактеризовал это как часть информационной диверсии Баку в отношении Москвы. По его оценкам, таким образом, военно-политическое руководство Азербайджана не только пытается оправдать применение по Степанакерту израильских ракет “Lora”, но и стремится нанести удар по военно-техническому сотрудничеству между Арменией и Россией.

Еще одним направлением азербайджанской активности вокруг данных комплексов Евсеев считает стремление Баку оказать воздействие на внутриполитическую жизнь в Армении. В частности, на процесс подготовки к внеочередным парламентским выборам. Опять-таки с целью ослабления российского влияния. Согласно Евсееву, в Баку прекрасно понимают, что основой безопасности Армении является тесное ВТС с Россией. Соответственно, любое подобное сотрудничество всегда будет являться мишенью для Азербайджана.

“Не побоюсь признаться, что мне лично ничего не известно о том какую маркировку – экспортную или модернизированную и какие боеголовки имеют поставленные в Армению комплексы “Искандер”. Могу лишь предположить, что это ракеты баллистические. В целом, не имея необходимой информации, не считаю нужным особо распространяться относительно данной темы. Что настоятельно советую и армянским, и азербайджанским коллегам”, - подытожил российский эксперт.