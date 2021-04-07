Среда, 7 Апреля 2021 14:06

АрмИнфо.В случае отсутствия форс-мажора, к примеру беспрецедентного роста инфицированных коронавирусом, отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна и проведение в стране внеочередных выборов неизбежны. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции “Мой шаг” Рачья Акопян.

18 марта по итогам консультаций с руководителями двух оппозиционных фракций Национального собрания Гагиком Царукяном и Эдмоном Марукяном премьер-министр Армении Никола Пашинян объявил о намерении провести внеочередные парламентские выборы 20 июня текущего года.

“На данном этапе никаких препятствий на пути в направлении к внеочередным выборам нет. Аналогичная ситуация, как мы видим, складывается в направлении реформирования Избирательного кодекса. У нашей команды начиная с революции есть политическая воля в направлении реформирования Избирательного кодекса и мы будем последовательно продолжать претворять ее в жизнь”, - подчеркнул он.

Комментируя обвинения в применении в ходе областных визитов премьер-министра административного ресурса с целью организации его встреч с как можно большим числом потенциальных избирателей, парламентарий заявил, что подобные обвинения носят голословный характер. По его словам, ничего общего с реальностью подобные обвинения не имеют. А административный ресурс, метод шантажа правящая сила не применяет, не собирается и не может применять поскольку этот метод ей чужд априори.

По словам Акопяна, в преддверие парламентских выборов в правящей команде уже начаты обсуждения вокруг предвыборной программы. При этом, он отметил, что об обсуждениях вокруг пропорционального списка блока “Мой шаг” ему ничего не известно. Парламентарий лишь поделился личным убеждением согласно которому некоторые люди внутри правящей силы будут более эффективны в своей работе в парламенте, а некоторые в правительстве.

Комментируя перспективы победы своей команды на предстоящих выборах, Акопян выразил убеждение в ее победе. И предпосылок в пользу реализации своего прогноза он видит немало. В этом свете, парламентарий отметил итоги соцопросов, согласно которым еще до старта предвыборной кампании “Мой шаг” уже имеет электоральную поддержку в 33%. Подобные данные позволяют Акопяну ожидать в случае хорошей работы в ходе агиткампании преодоление правящей силой порога в 50% + 1 голос.

“Конечно, окончательный результат сформируют лишь итоги выборов. Если нас не изберут, мы просто уйдем. Мы говорили об этом раньше, мы говорим об этом сейчас. Если мы совершили какое-либо преступление, то готовы предстать перед судом. При этом, я убежден, что каких-либо преступлений мы не совершали. В любом случае окончательный ответ на все эти вопросы даст наш избиратель, наш народ”, - подытожил парламентарий.