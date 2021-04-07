Среда, 7 Апреля 2021 12:58

АрмИнфо.Авиакомпания "Aircompany Armenia" осуществит чартерный рейс по маршруту Кокшетау-Ереван.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Казахстане, рейс официально утвержден и состоится 15 апреля в 22:00, стоимость билета около 370 долларов США.

Ознакомиться с порядком въезда и выезда из Республики Армения можно по следующим ссылкам:

https://www.facebook.com/armembkz/posts/3361638880563435 https://bit.ly/364wEKJ

https://www.facebook.com/armembkz/posts/3806870679373584

Также отмечается, что въезд на территорию Армении разрешен при наличии отрицательного теста на коронавирус (72 часа).

С порядком въезда или выезда на территорию Казахстана можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.mfa.am/hy/restrictions2

Лиц, собирающихся отправиться в Армению, в посольстве попросили заранее сообщить в армянское дипломатическое представительство в Казахстане. В частности, нужно отправить свои данные (паспорт, свидетельство о рождении, контактная информация) на адрес электронной почты Посольства РА (armkazakhstanembassy@mfa.am) или на номер телефона Консульского отдела Посольства РА (+77782291881) с помощь приложения WhatsApp.