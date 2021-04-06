Вторник, 6 Апреля 2021 18:35

АрмИнфо.Бездействие надзорного госоргана на спекулятивно-демпинговую политику недобросовестных хозсубъектов в 2019-2020гг аукнулось к Пасхе 2021 года резким дефицитом и беспрецедентным подорожанием яиц. Об этом отмечено в заявлении птицефабрики Аракс, опубликованном на официальной фейсбуковой странице компании, касающемся сложившейся на рынке яиц ситуации.

"П/ф Аракс, являясь ведущей компанией в сфере производства птичьего мяса и яиц, сильно обеспокоена ситуацией резкого подорожания яиц в последнее время и особенно в предшествующие Пасхе дни. Считаем, что причины всего этого не новы, они берут начало с ноября 2019 года, когда на рынке яиц из-за застоя и переизбытка производства цены стали снижаться. В результате, к концу 2019г и январе-феврале 2020г рыночные цены на яйца снизились вплоть до 19 драмов за 1 шт. В итоге некоторые хозсубъекты были вытеснены с рынка, а производители вынужденно сократили объемы своего производства, чтобы снизить потери. Учитывая насыщенность местного рынка, П/ф Аракс предприняла шаги по экспорту яиц, в частности, в марте-апреле и июне-июле 2020 года было экспортировано 3,9 млн шт. яиц, причем по гораздо более низкой цене нежели компания их реализовывала в этот период на внутреннем рынке", - отмечается в заявлении компании.

Касаемо повышения цен на яйца в последнее время, П/ф Аракс считает необходимым обозначить ряд обстоятельств, которыми эта ситуация обусловлена: "Во-первых, подорожанием корма - более чем на 26% в сравнении с 2019-2020гг. Существенное влияние оказал также курс доллара, который по сравнению с 2020 годом повысился более чем на 10%, увеличив расходы на обслуживание валютных кредитов птицефабрик".

При этом П/ф Аракс заявляет касаемо публикаций и сообщений о резком повышении цен на яйца в последние дни, предшествующие Пасхе, что с ее стороны никаких изменений отпускных цен на яйца не проводилось. "Возможными причинами подобных явлений мог стать дефицит яиц, поскольку в 2019-2020гг. был переизбыток производства яиц, застой рынка, из-за чего во многих хозяйствах были вынуждены пойти на принудительный убой птицы, и изменить производственные циклы. Ну и уменьшение поголовья птиц-несушек привело к сокращению объемов производства. Не исключаем также, что некоторые недобросовестные хозсубъекты, пытаясь извлечь из сложившейся ситуации сверхвыгоду, повысили цены на свою продукцию", - говорится в заявлении.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства П/ф Аракс желает получить ответы от соответствующих госорганов на следующие вопросы: "Первый - некоторые недобросовестные производители проводили на рынке демпинговую политику, снижали цены, и компетентные госорганы должны были выяснить, какие компании это инициировали. Между тем, в феврале 2020г возбуждается производство, и спустя 11 месяцев только принимается решение о штрафе в отношении 7 птицефабрик, что так и не дало ответ на вопрос, кто же был инициатором демпинга и ответственным за весь этот процесс. Второй - когда П/ф Аракс, прекрасно понимая, что сокращение объемов производства приведет к дефициту и к Пасхе на рынке яиц возникнут проблемы, обратилась в соответствующие госорганы за получением разрешения на импорт яиц, некоторые птицефабрики выступили против этого, говоря, что проблем с достаточностью нет. Считаем необходимым выяснить, кто был против импорта яиц, кто именно указал, что необходимости в импорте яиц нет, имеющихся запасов достаточно. Возникает вопрос, стоят ли за демпингом компании, инициировавшие этот процесс.

Отметим, что, по данным Статкомитета РА, в марте 2021г по сравнению с мартом 2020г цена на яйца подскочила в на 78,2%, а только за март - на 8,1%. До этого в феврале 2021г цена на яйца подскочила на 52,5% годовых, в январе 2021г - на 26,4% годовых, в декабре 2020г - на 18,5% годовых. В качестве сравнения отметим, что годом ранее - в марте 2020г цены на яйца были в спаде на 31,2% годовых и такие темпы с небольшой разницей удерживались вплоть до сентября, после чего пошло ежемесячное подорожание.

Ко дню Святой Пасхи 4 апреля цена на яйца в торговых сетях, если они конечно же там были на прилавках, составила 250 драмов за одно яйцо. Между тем, там и тут у торговых центров открывались произвольные прилавки, где цена на яйцо достигало 500 драмов. Шла спокойная спекулятивная нелицензированная торговля, которой никто не препятствовал. Еще год назад цена на яйца была от 25 до 50 драмов за яйцо в зависимости от фирмы и размера.