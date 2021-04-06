Вторник, 6 Апреля 2021 18:17

АрмИнфо. Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования. Об этом стало известно по итогам визита в Армению президента французского Университета Лион-3 имени Жана Мулена Эрика Карпано, который встретился здесь с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном и ректором Французского университета Армении Бертрана Венара.

Согласно сообщению пресс-службы минобразования, это первый рабочий визит Эрика Карпано на должности президента Университета Лион-3.

Сообщается, что в ходе встречи он выразил восхищение уровнем образования студентов Французского университета Армении. <Будущее Армении - это молодежь, и инвестиции, направленные в университетскую сферу, являются вложением в сильное будущее. С этой точки зрения вы можете рассчитывать на сотрудничество с нами>, - подчеркнул Эрик Карпано.

Отметим, что Французский университет Армении (ФУА) является межгосударственным франко-армянским высшим учебным заведением, флагманом Франкофонии в Армении.

Университет был открыт в 2000 году. В ФУА действуют три факультета: юриспруденции, управления и маркетинга. Университет выдает дипломы бакалавра в области права, экономики и управления, а также дипломы магистра по специальностям международного предпринимательского права, маркетинга и торговли, финансов и контроля, а начиная с этого года - диплом магистра по специальности <Культурная коммуникация, туризм и менеджмент>. Данная специальность была открыта по заказу армянского правительства, продолжительность учебы - 1 год.

Французский университет в Армении является первым и пока еще единственным вузом, который присваивает своим выпускникам французские государственные дипломы. Наряду с французским дипломом выдаются также армянские государственные дипломы, соответственно бакалавра и магистра.