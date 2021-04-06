Вторник, 6 Апреля 2021 16:37

АрмИнфо. В результате пожара в торговом центре "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов с игрушками и хозтоварами, также 4 склада с имуществом.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, площадь пожара составила порядка 2000 квадратных метров.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сигнал о возгорании в торговом центре поступил на пульт управления МЧС РА 6 апреля в 03:07.

Согласно ведомству, пожару была присвоена вторая степень сложности. На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского спасательного управления СС МЧС, пожарная машина с лестницей, оперативная группа национального центра кризисного управления, дежурные группы отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и управления медицинского обеспечения.

"Выяснилось, что пожар вспыхнул в центральном здании торгового центра "Сурмалу" (около 2 000 кв м). На место происшествия выехало еще два боевых расчета пожарно- спасательного отряда Ереванского спасательного управления МЧС.

Пожару была присвоена третья степень сложности: на место происшествия выехало еще шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского спасательного управления СС МЧС и пожарная машина с лестницей. Пожар был локализован в 06:24. Сгорели павильоны игрушек и хозтоваров вместе с имуществом", - говорилось в сообщении ведомства.

При этом подчеркивалось, что на место происшествия прибыли глава МЧС Армении Андраник Пилоян, директор Спасательной службы, полковник Армен Гаспарян. Пожар был потушен 08:39 по местному времени.

Отметим также, что на месте пожара в ТЦ работает следственная группа, проводятся следственные мероприятия.