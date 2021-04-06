Вторник, 6 Апреля 2021 15:01

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так, Песков отвечая на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК "Система", членом которого является, в частности сказал: "Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются".

Отметим, что Кочарян накануне в интервью программе "Познер" отвечая на вопрос, встречался ли он в ходе этой поездки с Путиным, категорично ответил нет. Однако, он уклонился от ответа на вопрос ведущего о состоявшихся телефонных контактах.