Вторник, 6 Апреля 2021 14:56

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении в 2020 году получил чуть менее 15 тысяч обращений-заявлений.

Так, согласно сообщению офиса Защитника прав человека, нагрузка на институт значительно увеличилась. " Количество жалоб, адресованных в 2020 году Защитнику прав человека и самостоятельно инициированных институтом дел, снова увеличилось, достигнув 14 780.

Для сравнения: в 2015 году количество жалоб составило 5214, в 2016 году - 5113, в 2017 году - 6417, а в 2018 году этот показатель увеличился почти вдвое до 10744. В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество жалоб увеличилось на 22% или 2386, составив 13 140 жалоб", - сообщили в офисе Омбудсмена.