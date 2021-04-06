Вторник, 6 Апреля 2021 13:06

АрмИнфо. Сегодня можно констатировать, что посредством 44-х дневной войны, как минимум, часть пунктов и положений "плана Лаврова" были претворены в реальность. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс- министр иностранных дел Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Для начала необходимо отметить, что "план Лаврова" никогда и нигде не публиковался. Во всяком случае, мне не приходилось видеть его в письменном виде. В целом, в качестве "плана Лаврова" представлялся подход российских экспертных и политических кругов, поступивший в обращение по итогам апрельской войны. Подход, согласно которому армянской стороне предлагалось сдать территории Азербайджану исключительно в обмен на безопасную и, по возможности, мирную ситуацию на линии соприкосновения", - подчеркнул он.

Таким образом, наличие в регионе конфликта российских интересов после развала СССР, согласно дипломату, не должно было являться новостью для того же бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда. Как, впрочем, и интересов других стран, представленных в регионе на том или ином уровне.

Сопредседатель Минской группы от США в 2017 году Ричард Хогланд опубликовал обзорную статью на сайте Международного центра разрешения конфликтов, в которой, подчеркивая важность роли МГ в урегулировании конфликта, на первый план, тем не менее, выдвинул роль Москвы. "После появления "плана Лаврова", я спросил своего коллегу, российского сопредседателя посла Попова, действительно ли Кремль осуществит его, если Ереван и Баку его примут. Он честно ответил: "Конечно, нет". Тогда мне стало ясно, что Нагорный Карабах - это не двусторонний вопрос между Арменией и Азербайджаном, на самом деле, это трехсторонний вопрос, в котором Россия играет ключевую, если не решающую роль", - отметил Хогланд.

По оценкам Меликяна, для Соединенных Штатов дальнейшая судьба Южного Кавказа не может быть безразлична. И вне всяких сомнений, США имели, имеют и будут играть достаточно активную роль в данном регионе, чем и обуславливается наблюдаемая в последнее время активность американских дипломатов.

"В этом свете, информационный обмен и обмен мнениями американских и российских дипломатов не может являться и не является основой для выработки ими же мнения относительно практически любого вопроса. Иными словами, заявление российского сопредседателя МГ ОБСЕ об отсутствии у Москвы намерений применять "план Лаврова" отнюдь не означало, что Россия не собиралась его реализовывать. В чем мы наглядно убедились по итогам 44-х дневной войны", - подытожил дипломат.