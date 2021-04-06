Вторник, 6 Апреля 2021 12:49

АрмИнфо. В столичном торговом центре "Сурмалу" вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РА, 6 апреля, в 03:07, по системе пожарного оповещения "СОС СИСТЕМС" в национальный центр кризисного управления поступил сигнал из торгового центра "Сурмалу" в Ереване, расположенного по адресу проспект Аршакуняц 15.

Согласно ведомству, пожару была присвоена вторая степень сложности. На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского спасательного управления СС МЧС, пожарная машина с лестницей, оперативная группа национального центра кризисного управления, дежурные группы отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и управления медицинского обеспечения. "Выяснилось, что пожар вспыхнул в центральном здании торгового центра "Сурмалу" (около 2 000 кв м). На место происшествия выехало еще два боевых расчета пожарно-спасательного отряда Ереванского спасательного управления МЧС. Пожару была присвоена третья степень сложности: на место происшествия выехало еще шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского спасательного управления СС МЧС и пожарная машина с лестницей.

Пожар был локализован в 06:24. Сгорели павильоны игрушек и хозтоваров вместе с имуществом", - говорится в сообщении ведомства. При этом подчеркивается, что на место происшествия прибыли глава МЧС Армении Андраник Пилоян, директор Спасательной службы, полковник Армен Гаспарян. Пожар был потушен 08:39 по местному времени. Пожарные продолжают работать на месте.