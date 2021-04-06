Вторник, 6 Апреля 2021 12:47

АрмИнфо. Заявление от 9 ноября не имело никакого отношения к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, оно было о прекращении огня, и содержит некоторые гарантии о не возобновлении боевых действий в виде российских миротворцев. Такое мнение 6 апреля на дискуссиях, организованных клубом "Артикл-3" выразил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

При этом он указал на наличие многочисленных противоречий между сторонами, особенно между Арменией и Азербайджаном. "Не то, чтобы Азербайджан хочет разблокировки коммуникаций для всех. Он хочет открытия дороги для себя, так называемый южный коридор через Мегри. Это политический проект, дорога между Турцией и Азербайджаном. Это цель Азербайджана", - отметил политолог.

При этом он констатировал, что у Армении совершенно другие цели, среди которых вопрос возвращения военнопленных, возврата территорий Арцаха.

"У России другие цели - процесс должен хоть как-то продолжать и продолжаться при участи РФ. То есть, если Россия спонсор процесса, то понятно, что нельзя всё оставлять всё как есть, не выводить же миротворцев через 4.5 года. Есть мнение, что при продолжении процесса, возможно смягчение позиций сторон, что в свою очередь не исходит из интересов ни Армении, ни Азербайджана, ни Арцаха", - считает Искандарян.

По его убеждению, сейчас нет переговоров по карабахскому урегулированию, скорее идет попытка перезапуска переговорного процесса, и его сохранение в рамках Минской группы ОБСЕ. При этом эксперт считает, что это чрезвычайно сложный процесс, поскольку у сторон разные стремления. "Дьявол кроится в деталях, а деталей много", - подытожил Искандарян.

В свою очередь эксперт по переговорам Артур Мартиросян указал на невыполнение сторонами пунктов заявления от 9 ноября 2020 года, отсутствие доверия между сторонами и попытке Азербайджана оказать давление на Армению и выторговать для себя более выгодные условия. По его убеждению, в подобных условиях сложно говорить о переговорном процессе как таковом. Он также полагает, что сейчас сложно давать какие- то оценки и прогнозы, поскольку много вопросов и мало ответов. Мартиросян считает, что ответы на многие вопросы может дать премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас, успешно уходит от ответов.