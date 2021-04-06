Вторник, 6 Апреля 2021 11:16

АрмИнфо. Французский депутат Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами накануне посетил военный пантеон "Ераблур".

"Военный пантеон "Ераблур". Под каждым из тысяч этих флагов лежит солдат, погибший в прошлом году, защищая Армению перед лицом агрессии. Большинству из них едва исполнилось двадцать лет. Вся Европа должна открыть глаза и наконец, прервать свое молчание", - написал французский депутат.

При этом Беллами привел четверостишье поэта Луи Арагона:

"Прощайте боль и удовольствие, прощайте розы.

Прощай жизнь, прощай, свет и ветер

Женись, будь счастлив и часто думай обо мне

Вы, кто останется в красоте вещей

7 Когда в Эривани позже все закончится".

Данным постом Беллами поделился посол Франции в Армении Джонатан Лакот, который отметил, что он уже завсегдатай посетитель "Ераблура". "Теперь я в кампании депутат Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами на этом кладбище недалеко от Еревана, где далеко протягиваются могилы солдат, большинство из которых 18-19-летние жертвы Карабахской войны. "Европа должна это увидеть, чтобы понять, что это была за война", - заявил Франсуа-Ксавье Беллами при виде этих могил", - написал посол Франции в Армении.