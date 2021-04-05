Понедельник, 5 Апреля 2021 19:37

АрмИнфо.Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха! С таким призывом в своей статье на "La Croix выступила председатель подкомиссии Европарламента по безопасности и обороне, депутат Европарламента Натали Луазо.

Выразив обеспокоенность вопросом сохранения армянского наследия в тех районах Нагорного Карабаха, которые с ноября 2020 года перешли под контроль Азербайджана, депутат констатировала, что после перехода территорий Арцаха под азербайджанский контроль, оскверняются и уничтожаются армянские церкви: такие как церковь Сурб Мариам в Мехакаване, Канач Жам в Шуши, подвергшаяся вандализму церковь Матагиса Сурб Егише. По ее словам, каждый день на этих территориях подвергаются актам вандализма и уничтожаются памятники, стелы и могилы. По ее словам, есть все основания полагать, что действия будут продолжаться и усиливаться.

Депутат напомнила, о том, что в не столь далеком прошлом в Нахиджеване было снесено 89 армянских церквей, более 20 000 могил и

более 5 000 стел, и полностью было стерто с лица земли армянского кладбища в Джульфе.

Она считает, что заявления высокопоставленных азербайджанских чиновников, само по себе говорят о том, чего можно ожидать от них. "Например, директор Союза архитекторов Азербайджана выразил надежду, что все церкви в Арцахе будут разрушены. А президент Алиев призвал удалять с церквей армянские надписи, искажающие историю, и объявил их "строениями кавказских албанцев"", - констатировала депутат Европарламента, выразив убеждение, что в этой ситуации международное сообщество остается безразличным, вместо того, чтобы делать все возможное для сохранения такого культурного наследия.

"Между тем нападение на культурное наследие народа является частью

этнической чистки. Для разрешения нагорно-карабахского кризиса нам

необходимо предпринять более комплексные действия, проявить большую

решимость, все военнопленные должны быть освобождены, все границы и

выходы в Карабах должны быть открыты, разминирование должно быть завершено. Все это требует сильного международного присутствия", - считает Луазо.

Вместе с тем, по ее убеждению, судьба региона не должна оставаться в руках Азербайджана, России или Турции, которые в недавнем конфликте показали, что они не действуют ради сбалансированного и мирного урегулирования. " Минской группе пора заняться волюнтаризмом, чтобы подлинные переговоры возобновились и увенчались успехом. Конечно, все это требует времени. Однако вопрос наследия Арцаха не может ждать. Я призываю сопредседателей Минской группы, Францию, Соединенные Штаты и Россию воздействовать на Азербайджан. Я призываю Европейский Союз использовать связи Восточного партнерства для получения четких заверений от Баку, что армянское культурное наследие будет сохранено", - написала Луазо.

Она также обратилась к ЮНЕСКО с призывом не поддаваться на угрозы

Баку, а к другим специализированным организация в этой области, таким как Международный альянс защиты наследия в зонах конфликтов (ALIPH), с просьбой выслушать призывы о помощи от властей Еревана и армянской диаспоры. " Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха! ", - подытожила депутат.