Понедельник, 5 Апреля 2021 16:33

АрмИнфо.Национальной оператор почтовой связи <Айпост> основывает дочернюю компанию для осуществления воздушных грузоперевозок <Айпост Эйр>. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Предполагается, что новосозданная <Айпост Эйр> будет иметь несколько самолетов и осуществлять как почтовые, так и другие грузоперевозки в разных направлениях.

<Компания "Айпост" является стратегически важной структурой, одной из программ пятилетнего развития которой является создание дочерней компании <Айпост Эйр>. Это позволит значительно улучшить процесс почтовых отправлений, сократить сроки доставки международной почты. Более того, мы планируем привлечь в <Айпост Эйр> ведущих специалистов авиационной сферы>, - сказал гендиректор <Айпост> Айк Карапетян.