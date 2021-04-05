Понедельник, 5 Апреля 2021 15:35

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля - точная дата не определена, заявила глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц 5 апреля в ходе брифинга с журналистами.

По словам Макунц, для нее очевидно, что предвыборный список возглавит нынешний глава кабмина, но окончательное решение - за управлением партии "Гражданский договор". Что касается состава общего списка, то, как отметила глава фракции, он будет известен не ранее мая. При этом Макунц не исключила возможности включения в список новых имен.

Как считает глава фракции, рейтинг партии власти все еще высок. Об этом, как подчеркнула депутат, свидетельствуют многочисленные соцопросы - не только опубликованные, но и закрытые. При этом она воздержалась делать прогнозы по поводу того, сможет ли "Мой шаг" сформировать большинство в будущем парламенте.

Напомним, что 20 июня в Армении планируется проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер- министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с лидером оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В конце марта Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку со своего поста. По словам Пашиняна, он подаст в отставку "не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". В период перед выборами он останется исполняющим обязанности главы правительства.