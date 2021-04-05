Понедельник, 5 Апреля 2021 15:34

АрмИнфо.Административный суд Еревана отклонил ходатайство представителя премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу бывшего начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна.

Как сообщает пресс-служба Судебного департамента, суд отклонил ходатайство ответчика, констатировав, что ответчик не представил какого-либо обоснованного аргумента о том, что в связи с изменением обстоятельств отпала необходимость в обеспечении иска, а аргументы представителя ответчика относительно правомерности судебных актов не являются основанием для устранения обеспечения иска.

Напомним, что 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна булл уволен первый заместитель Генштаба РА Тиран Хачатрян. Причиной увольнения стала реакция Хачатряна на заявление Пашиняна о том, что ракета ОТРК "Искандер" во время боевых действий взорвалась на 10%, назвав это заявление главы правительства несерьезным. После увольнения Хачатряна Генштаб выступил с заявлением, под которым подписалось более 40 высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьер- министра и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.