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АрмИнфо.Административный суд Еревана отклонил ходатайство представителя премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу бывшего начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна.
Как сообщает пресс-служба Судебного департамента, суд отклонил ходатайство ответчика, констатировав, что ответчик не представил какого-либо обоснованного аргумента о том, что в связи с изменением обстоятельств отпала необходимость в обеспечении иска, а аргументы представителя ответчика относительно правомерности судебных актов не являются основанием для устранения обеспечения иска.
Напомним, что 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна булл уволен первый заместитель Генштаба РА Тиран Хачатрян. Причиной увольнения стала реакция Хачатряна на заявление Пашиняна о том, что ракета ОТРК "Искандер" во время боевых действий взорвалась на 10%, назвав это заявление главы правительства несерьезным. После увольнения Хачатряна Генштаб выступил с заявлением, под которым подписалось более 40 высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьер- министра и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.
После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.
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|Макунц: Турция, до последнего времени демонстрировала свое не дружественное и даже, враждебное отношение к Армении
|Глава МИД Армении и депутат Европарламента обсудили ситуацию в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха
|Пашинян подаст в отставку в конце апреля - Макунц
|Административный суд отклонил ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна
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|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
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|Очередной итальянский город осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Армению накроет тропическим воздухом
|За сутки в Армении выявили 479 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 880 человек
|Вице-спикер армянского парламента: Мирное сосуществование с Турцией невозможно
|Франциск Первый в ходе пасхального обращения высказался за возвращение армянских военнопленных домой
|Граждане Болгарии реализуют свое избирательное право на избирательном участке, открытом в болгарском посольстве в Ереване
|Копыркин о применении "Искандеров": есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую надо ориентироваться
|Главы МИД Армении и Таджикистана подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами
|Движение за спасение Родины разблокировывает улицу Демирчяна в Ереване
|В Армении зафиксировано второе за сутки землетрясение
|Москва выступает за обмен пленными между армянской и азербайджанской стороной по принципу "всех на всех"
|Ереван присоединился к международной акции "Сад памяти"
|Глава российской дипмиссии в Армении приветствует любую инициативу, направленную на углубление российско-армянских отношений
|Айвазян и Казакбаев обсудили вопросы международной и региональной безопасности
|В Армении новый антирекорд по коронавирусу - 1 192 новых случаев
|В Ереване пройдут дни франкоязычного кино
|Абовян вновь может стать крупным индустриальным центром Армении
|Минздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммом
|Президент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношений
|Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса
|Кремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении
|Ереван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АР
|Кремль категоричен: "Искандеры" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
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|Руденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликта
|Москва: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликта
|Генеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и других
|Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»
|Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии
|Ара Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГ
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|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
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