Понедельник, 5 Апреля 2021 12:51

АрмИнфо.Признание со стороны США факта Геноцида армян в Османской Турции ровно ничего не изменит в армяно-турецких отношениях. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель рабочей группы Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Сегодня тенденции в пользу подобного признания факта геноцида президентом США Джо Байденом именно 24 апреля действительно просматриваются. Судя по настроениям в Вашингтоне, текущего уровня и содержания турецко-американских и российско-американских отношений подобное признание может иметь место. При этом, я убежден, что никакой активной работы Еревана с Вашингтоном в данном направлении сегодня не ведется. Соответственно, в случае признания оно будет обусловлено исключительно американской повесткой и интересами", - убежден он.

В этом свете, российский эксперт склонен ожидать признания геноцида на уровне президента США с целью указать Турции на ее место. На взгляд Скакова, это вполне будет соответствовать поведенческой линии администрации Байдена. В первую очередь по причине слишком уж независимой и смелой региональной политики Анкары, причем, в сотрудничестве с Россией. В этом контексте, Скаков также подчеркнул проблемы создаваемые Турцией на Востоке для США.

В бытность сенатором Джо Байден официально заявил о поддержке 106-й резолюции Палаты представителей Конгресса о Геноциде армян. Резолюция предлагает обязать президента США ежегодно в послании 24 апреля использовать определение "геноцид". Байден также поддержал принятие резолюций по Геноциду армян в 2019 году Палатой представителей и Сенатом США, пообещав в случае своего избрания на пост президента признать Геноцид армян. Важным стимулом в направлении признания российский эксперт считает объединение вокруг данной повестки множества конгрессменов, причем как из Республиканской, так и Демократической партии. Данное исключительное явление вкупе с письмом конгрессменов Байдену, на взгляд Скакова, придает данной перспективе дополнительные шансы, вплоть до решающего фактора.

При этом, признание Геноцида армян со стороны США, по его прогнозам, в целом, станет символическим шагом, который лишь еще более осложнит отношения между Вашингтоном и Анкарой. Особенно с учетом чрезвычайно болезненности, с которой в Анкаре рассматривают данную проблему. И конечно, надежд Турции на преодоление данной исторической проблемы. В этом свете, признанием геноцида США продемонстрируют Турции собственные возможности влияния и вмешательства на события в регионе.

"Конкретно в армяно-турецкой повестке и в отношениях это практически ничего не изменит. В первую очередь, в свете уже меняющихся после очередной карабахской войны настроений в данном регионе. В первую очередь в силу того, что текущее состояние, тем более перспективы отношений между Арменией и Турцией сегодня определяются совершенно иными обстоятельствами. В первую очередь взаимосвязанными с карабхским вопросом", - подытожил российский эксперт.