Понедельник, 5 Апреля 2021 12:51

АрмИнфо. Член оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Национального собрания Армении Ани Самсонян, уверяет, что с властью не существует никаких договоренностей помимо проведения внеочередных выборов в четкие, сжатые сроки. "Властям мы не дадим повода в какой-то момент отступиться от данной повестки", - заверила она 5 апреля в ходе брифинга с журналистами.

По словам Самсонян, в данный момент партия не готовит пропроцианальные списки кандидатов в депутаты от блока "Просвещенная Армения". "В первую очередь премьер должен подать в отставку и тогда мы поймем - будут проведены внеочередные выборы или нет. Мы ничего не исключаем", - заявила депутат. Вместе с тем, как отметила депутат, на сегодня неправильно размышлять по поводу возможного нарушения достигнутых договоренностей со стороны главы правительства.

При этом, член фракции в очередной раз подтвердила - "Просвещенная Армения" будет стремиться к максимуму - "стать следующей властью в стране. "Мы не идем на выборы, чтобы взять несколько депутатских мест в парламенте", - указала она. Ка считает Самсонян, ПА имеет все шансы получить голоса "47% неопределившихся избирателей". "Предвыборная кампания будет иметь решающее значение", - пояснила она.

Ани Самсонян коснулась также видения ПА в отношении будущего возможного диалога с Турцией и Азербайджаном. Об этом, как подчеркнула она, будет сказано в программе партии. "К данному вопросу надо относиться сбалансированно, спокойно, выходя за рамки примитивного представления - Турция наш враг или Турция нам не враг", - считает парламентарий. При этом, по словам Самсонян, Турция и Азербайджан враждебные Армении страны, поскольку они не отказались от своей враждебной риторики и продолжают угрожать физическому существованию армянской нации. "Почему только нам навязывают пацифистические призывы. Разве мы агрессоры? Нет", - отметила Самсонян.

Напомним, что 20 июня в Армении планируется проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер- министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с лидером оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В конце марта Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку со своего поста. По словам Пашиняна, он подаст в отставку "не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". В период перед выборами он останется исполняющим обязанности главы правительства.