Суббота, 3 Апреля 2021 14:43

АрмИнфо. Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Армении.

Как передает пресс-служба МЧС республики, первое землетрясение в Армении магнитудой 2.2 бала произошло 3 апреля, около 12:15 по ереванскому времени (08:15 по Гринвичу) в 8 км к югу от города Дастакерт в Сюникской области Армении.

Второе за сутки землетрясение зарегистрировано в 4 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области в 13:03 по местному времени (09:03 по Гринвичу), сила толчков составила 2-3 балла.