Суббота, 3 Апреля 2021 13:58

АрмИнфо.3 апреля Ереван присоединился к международной акции "Сад памяти". "Акция носит весьма и весьма символичный характер - 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем гражданине Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Акция состоялась в парке Победы (Аллея Пограничников). Она стартовала 18 марта на юге России, а 28 марта вышла на международный уровень - к ней присоединился Кыргызстан, теперь эстафета передана Армении. Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, создаются зелёные памятники нашим героям. Впервые акция прошла год назад. К ней присоединились свыше 50 стран. В Армении в связи с пандемией её поддерживали в школах, силами молодёжных организаций и в частном порядке, в формате #СадПамятиДома (местные жители высаживали деревья у себя дома, регистрируясь на официальном сайте акции и выкладывая фото в социальных сетях с хештегом). Третьего апреля в Парке Победы г. Еревана высадят 100 берёз и рябин.

Сегодня в мероприятии приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Алексей Сандыков, послы России, Белоруссии, Казахстана и Туркмении, представители Русского дома в Армении. По словам координатора акции Мариам Овсепян, мероприятие проводится при высокой поддержке мэрии Еревана, содействии Русского дома. По ее словам, помощь организаторам оказала столичная служба озеленения. "Эстафету мы получили от Киргизии, и передаем Молдавии Акция будет ежегодной", - сказала Овсепян, отметив, что акция проводится не только в Ереване - 14 апреля она пройдет в Гюмри и Ванадзоре.

Посол РФ в РА назвал мероприятие общим делом. "Это очень важно. Мы должны помнить не только историю в целом, мы должны помнить всех, каждого, кто отдал свою жизнь за то, что мы сегодня живем, за то, что у нас есть будущее, за то, что наши дети могут надеяться на то, что могут жить в лучшем мире", - сказал дипломат. По его словам, сегодня это особо важно. "Мы все прекрасно знаем, что все более и более настойчивыми становятся попытки переписать историю, предать забвению подвиг Советского народа, народа который сломал хребет гитлеровскому фашизму", - указал он.