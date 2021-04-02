Пятница, 2 Апреля 2021 22:01

АрмИнфо.По инициативе Посольства Франции в Армении со второй недели апреля в Ереване стартует IV уже традиционный кинофестиваль Франкофонии. Открытие кинофестиваля ознаменуется показом картины французского режиссера Алексиса Михалика <Эдмон>, который состоится 6 апреля в 19:00 в кинотеатре <Москва>.

В ходе дней франкоязычного кино благодаря сотрудничеству с посольствами Швейцарии, Канады и Бельгии армянскому зрителю представится возможность посмотреть 9 современных комедийных, драматических, документальных, анимационных фильмов с армянскими и русскими субтитрами.

Сообщается, что по случаю проведения кинофестиваля Армению посетит французский режиссер Венсан Соррель для представления документального фильма <Кинодеятель - космонавт> (Франция, 2018), в котором изображен процесс творческой работы известного армянского режиссера Артавазда Пелешяна. По завершению показа картины, которая пройдет 10 апреля в 19:00, состоятся её обсуждения с участием Венсана Сорреля и Артавазда Пелешяна.

Дни франкоязычного кино в Армении пройдут со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических правил. Вход свободен.

Эксклюзивным спонсором IV кинофестиваля выступает компания <Амунди-АКБА Асет Менеджмент>.

Программа фестиваля кино представлена ниже:

7 апреля, 19:00, кинотеатр <Москва> - <Анри, Анри> (Канада, 2014), Мартин Талбот.

8 апреля, 19:00, кинотеатр <Москва> - <Те, кто работают> (Швейцария,

2018), Антуан Руссбах.

9 апреля, 19:00, кинотеатр <Москва> - Тайна Анри Пика (Франция,

2018), Реми Безансон.

10 апреля, 15:00, кинотеатр <Москва> - анимационный фильм <Дилили в Париже> (Франция, 2018), Мишель Осело.

10 апреля, 15:00, Kasa Foundation, г. Гюмри (ул. Шаумяна, 69)- <Дилили в Париже> (Франция, 2018), Мишель Осело.

11 апреля, 16:00, кинотеатр <Москва> - <Разоблаченные> (Франция,

2018), Джейкоб Бергер.

11 апреля, 19:00, кинотеатр <Москва> - <Наши сражения> (Бельгия,

2018), Гийом Сенес.

13 апреля, 19:00, кинотеатр <Москва> - <Прекрасная эпоха>, (Франция,

2019), Николя Бедос.