Пятница, 2 Апреля 2021 19:39

АрмИнфо. В городе Абовян, недалеко от армянской столицы, будет построен новый современный индустриальный и жилищный комплекс в рамках программы устойчивого развития регионов <Строим Армению>.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики страны, сославшись на сегодняшнее посещение муниципалитета города министром экономики Ваганом Керопяном, который подписал соглашение о намерениях с координатором проекта, директором ЗАО <Айпроспект> Севаком Арцруни. В рамках церемонии подписания документа Арцруни сообщил, что на реализацию проекта уже направлено порядка 6 млн долларов США. К концу года размер инвестиций предполагается довести до 30 млн долларов. Общая же стоимость программы, рассчитанной на много лет вперед может составить до 1 млрд долларов США.

В рамках реализации проекта предполагается построить различные высокотехнологические предприятия, жилищные комплексы, учебные заведения. Пока под начало проекта уже приобретено около 70 га земли. Ожидается, что инфраструктура промзоны будет готова к концу года.

По словам Арцруни, проект находится на своей первоначальной стадии реализации. Не сообщается, кто выступил его инвестором и какого типа предприятия должны быть построены.

Отметим, что г.Абовян был построен в 70-х годах в качестве промышленного города-спутника армянской столицы. Однако на сегодняшний день ни одно из предприятий <прошлого> здесь уже не работает. По всей видимости, авторы проекта намерены возродить былые возможности промышленного города с учетом наличия в нем промышленных традиций и квалифицированного человеческого капитала.