Пятница, 2 Апреля 2021 16:17

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном 7 апреля в Москве.

"Да, я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован рабочий визит премьер-министра Армении Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом Путиным. Вы знаете, что на высшем уровне между Россией и Арменией идет весьма активный диалог. В первую очередь, конечно же, будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договорённостей и документа трехстороннего, который положил конец боевым действиям в Карабахе", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, будут обсуждаться вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры Закавказья, обмен мнениями по электоральному процессу, который сейчас начался в Армении, и другим актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества.

Ранее, о готовящемся визите Пашиняна в Москву сообщила его пресс-секретарь Мане Геворкян.