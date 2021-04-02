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 Пятница, 2 Апреля 2021 13:50
Марианна Мкртчян

Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии

Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии

АрмИнфо. Депутат Государственной Думы России Константин Затулин вновь вынужден отвечать на выпады российского общественного деятеля Максима Шевченко антиармяского характера.

Так, в сообщении пресс-службы Затулина, в частности говорится: "Талантливый на все руки Максим Шевченко вступил в борьбу за 208 избирательный округ на выборах в Госдуму. Он благополучно кинул и Владимирскую область и коммунистов, от которых числится в облдуме, чтобы попытать счастье в Москве. Обманутая КПРФ устами Рашкина раскритиковала демарш беглеца и объявила всё заговором Кремля. Мы честно сомневаемся, что Кремль, на который бывший ведущий Первого канала Шевченко за последнее время вылил столько дерьма, занят его трудоустройством в Государственную Думу - но это пусть не краснеющий Шевченко с Рашкиным разбираются. Однако в связи со своим самовыдвижением любитель военных парадов в Баку, защищаясь в ютуб-стриме от предложений Константина Затулина и Владимира Соловьева зарегистрироваться иноагентом, по своей внутренней доброй традиции опять не покраснел - теперь от лжи.

Шевченко вдохновенно врёт о "яростной поддержке" Затулиным "изгнания азербайджанцев с их земель", при том, что хорошо знает позицию Затулина с момента причастности того к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, то есть с 1994 года. Конфликт, по Затулину, должен был быть решен только мирным путём, в результате пакетной договоренности: полный возврат Азербайджану пяти районов вокруг Нагорного Карабаха, и частичный двух коридорных - Лачинского и Кельбаджарского, в обмен на признание самоопределения Нагорного Карабаха, то есть Нагорно-Карабахской Республики. Затулин тем и отличается от многоликого господина Шевченко,  что всегда считал и считает, что армяне бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКР, Республика Арцах) имеют никак не меньше прав своё самоопределение, на свободу и независимость, чем население Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Донбасса или Крыма. Они подтвердили это, пройдя через конфликт, начавшийся еще в составе Советского Союза.

То, что произошло в конце прошлого года и побуждает Шевченко изнывать от восторга - это грубое нарушение Азербайджаном и стоящей за ним Турции достигнутого с российской помощью в 1994 году режима прекращения огня, отказ от мирного пути разрешения конфликта. Черного кобеля не отмоешь добела. И каких бы успехов не достигали друзья Шевченко на Кавказе - вопрос о самоопределении армянского населения Нагорного Карабаха это не снимает. Эту позицию - мир путём компромисса, самоопределение и свобода в обмен на районы, Затулин не меняет все 27 лет с 1994 года, в чём легко убедиться в сотнях материалов СМИ.

Шевченко лжёт, когда запускает небылицы о "материальной заинтересованности" Затулина в поддержке НКР. Мы понимаем, то у самого Шевченко нет принципов, которые заставляли бы его выступать бесплатно. Но зачем же переносить с больной головы на здоровую? Так ведь и пострадать недолго - за клевету. Ждём, когда пробуждённые Шевченко азербайджанские археологи, в захваченной Шуше обнаружат доказательства грехопадения Затулина. Не дождёмся - пеняйте на себя, Максим Леонардович.  Шевченко оскорбляет ум байкой о причастности Затулина к мифическому плану "переселения армян из Карабаха в Абхазию". Эта утка запущена Шевченко впервые. А поскольку Шевченко отказывается признавать себя иноагентом, он просто так ничего не заявляет - ляпнул он это, вероятно, с целью поссорить армян с абхазами в Абхазии".

В послесловии, Константин Затулин в частности написал: "Я, наверное, плохой политик. Друзья советуют мне не пачкаться в публичной ссоре с

персонажем, для которого пиар дороже чести. Понимаю, но не могу. Мерзавец, способный ёрничать по поводу бабки Маргариты Симоньян - уж не бежала ли она в Россию от геноцида на подводной лодке - не должен торжествовать вместе с заказчиками. Мы уже слышали от других подобных, что евреи сами сожгли себя в печах Бухенвальда. Чем это отличается от рассказов про армян, которые сами себя перебили в годы геноцида в Османской империи.  Если все мы чего-нибудь стоим, шевченки не могут являться в русском обществе рукопожатными".


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