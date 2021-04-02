Пятница, 2 Апреля 2021 12:18

АрмИнфо. "В своих выступлениях, интервью и публикациях я неоднократно высказывал мысль о том, что "ключ к решению карабахской проблемы находится в руках России", что было воспринято с недоумением или гневом политическими силами, экспертами и действующей властью". Об этом говорится в статье первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, опубликованном на ilur.am.

При этом добавив, что учитывая безотлагательность вопроса, он считает не лишним напомнить о выраженных им в своем время по этому вопросу позициях. При этом первый президент принёс свои извинения читателям за обширность этих выдержек.

"В отличие от Запада, Закавказье было и остается сферой жизненно важных интересов для России, и наивно полагать, что она когда-либо откажется от пути защиты этих интересов. Упомянутая выше пассивность Запада отчасти объясняется еще и тем, что он, по крайней мере, подсознательно, рассматривает регион как зону влияния России. Если не США, то по крайней мере многие страны ЕС как-то смирились с этой идеей и явно не собираются активно вмешиваться в дела Кавказа. Это означает, что ключ к урегулированию карабахского конфликта, а почему бы и не армяно-турецких отношений, находится в руках России. Поэтому, независимо от своих предпочтений, любое правительство Армении должно искать решение этих жизненно важных проблем в данном геополитическом контексте. Такое поведение не связано ни с желаниями, ни с ориентациями, а исключительно с осознанием реальности и императивом политического реализма. Власти Армении, на мой взгляд, этого пока не осознают. Между тем Турция и Азербайджан, очевидно, более правильно оценивают реальность, о чем свидетельствуют недавние активные контакты этих стран с Россией. Согласно этому, мы оказались в той же ситуации, что и в 1920 году, из которого, к сожалению, в свое вовремя не нашли верного выхода. Мы не имеем права сегодня повторить ту же ошибку >(Речь на XVI съезде Армянского национального движения, 17 июля 2010 г.).

"Афганистан, Израиль, Иран и экономический кризис - это такое тяжелое бремя для Запада, которое не оставляет места для размышлений о Карабахе и Закавказье в целом. ...В отличие от Запада, для России Закавказье был и остается сферой жизненных интересов, и наивно полагать, что она когда-либо откажется от пути защиты этих интересов. ... Это означает, что ключ к урегулированию карабахского конфликта, а почему бы и не армяно-турецких отношений, находится в руках России. Поэтому, независимо от своих предпочтений, любое правительство Армении должно искать решение этих жизненно важных проблем в данном геополитическом контексте.

Несомненно, продление срока дислокации российской военной базы в Армении и сделка по продаже комплексов С-300 Азербайджану еще больше

укрепят позиции России в Закавказье и бесконечно увеличат ее роль в процессе карабахского урегулирования. В свете этих недавних событий становится ясно, что независимо от того, насколько Россия согласна с принципами и программами, разработанными Минской группой, она не допустит развертывания международных миротворческих сил в зоне конфликта, и уж тем более не смерится с каким-либо присутствие НАТО в Закавказье. Эти суждения вообще нельзя считать выражением пророссийской или антизападной позиции, как некоторые это воспринимали или пытались представить, а всего лишь простая констатация действительности, не связанная с чьим-либо желанием или политической ориентацией. К сожалению, по имеющейся у меня информации, власти Армении вместо того, чтобы делать правильные выводы из этой реальности, пытаются извлечь сиюминутные выгоды и все увязать с ориентациями.

... Не могу не упомянуть следующее знаменательное событие, которое произошло в Баку две недели назад и не привлекло внимания политологов. Я имею в виду однозначное заявление президентов Медведева и Алиева о том, что Россия и Азербайджан теперь являются стратегическими партнерами. Хотя такие слова были сказаны и раньше, конкретное содержание в них вкладывается впервые. Другими словами, сбылось то, что я предсказывал еще в своем выступлении на заседании Совета Безопасности РА 8 января 1998 года, отмечая, в частности, следующее: "Я не исключаю, а наоборот, считаю вполне естественным и вероятным, что, учитывая проблемы добычи каспийской нефти и строительства нефтепроводов, Россия в ближайшее время приложит серьезные усилия для установления нормальных отношений с Азербайджаном, и в этом случае Армения потеряет свое единственное преимущество союзника или стратегического партнера России в Закавказье"(ЛТП, избранное ст. 658).

Думаю, нетрудно представить последствия стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном для Армении и Карабаха. Таким образом, на лицо все признаки того, что формирование нового российско-турецко-азербайджанского формата в процессе карабахского урегулирования становится фактом. Это, конечно, не означает, что он заменит Минскую группу, которая, на мой взгляд, сохранится и дальше, хотя бы для того, чтобы создать видимость сочетания международных усилий и не раздражать Запад.

Между тем, реальные процессы будут происходить в новом формате, что в предыдущем выступлении дало мне основу для сравнения нынешней ситуации с ситуацией 1920 года... Внимание всего армянского народа в этой тревожной ситуации должно быть сосредоточено на опасностях, стоящих перед Карабахом и Арменией, потому что, как и в 1920 году, мы сталкиваемся с угрозой принудительных решений"(Речь на митинге 17 сентября 2010 года).

"Урегулирование карабахского конфликта, которого Армения может достичь ценой максимальных усилий в настоящее время, могло быть достигнуто в 1998 году на гораздо более выгодных условиях. Если бы это произошло, мы не только избежали бы ненужных страданий и потерь последних восемнадцати лет, но сегодня у нас была бы совершенно другая, процветающая, многолюдная, развивающаяся страна и безопасный Карабах.

Жалко, что эти простые истины не были поняты некоторыми из моих коллег в то время, и мы упустили самый подходящий момент для решения вопроса. Я надеюсь, что вы воспримете это заявление не как упрек для некоторых, а как предупреждение о том, что, если мы снова потеряем время, нам придется решать вопрос в худших условиях и c гораздо более слабой позиции. Причину разрушительных последствий смены власти в 1998 г. следует искать не в смене действующих лиц, а в нарушении преемственности политики.

Если оставить в стороне прошлое, очевидно, что сегодня мы вновь сталкиваемся с настоятельной необходимостью не упустить ни одного момента в урегулировании карабахского конфликта, о чем свидетельствуют, в частности, недавние серьезные усилия, предпринятые Россией в этом направлении. Однажды я сказал, что ключ к решению карабахской проблемы находится в руках России, и ее усилия теперь подтверждают правдивость этого заявления. Более того, Запад, в числе приоритетов которого, как уже отмечалось, нет карабахского урегулирования, безусловно, не только осознает, но и ценит особую роль России в этом вопросе. Армянский национальный конгресс, как и его предшественник, Армянское общенациональное движение, - единственная партия в Армении, которая не только никогда не скрывала, но и неоднократно публично заявляла о своей приверженности компромиссу и миру. Поэтому не только с принципиальной точки зрения, но и с точки зрения ситуации, Конгресс должен участвовать в предстоящих парламентских выборах с конструктивной программой, чтобы положить конец гонке вооружений, исключить новую войну, разрешить Карабахский вопрос и нормализовать отношения с Турцией из жизненных интересов народа. Эта программа, конечно, возможна только в случае победы Конгресса на выборах или респектабельного присутствия в Национальном Собрании" (Речь на съезде Армянского национального конгресса, 17.12.2016).

При этом, Тер-Петросян в конце публикации посчитал нелишним в качестве примера правдивости своей точки зрения привести выдержку из объемной статьи экс- сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, опубликованной недавно. "Когда был опубликован так называемый "план Лаврова", я спросил своего коллегу, российского сопредседателя посла Попова, действительно ли Кремль осуществит его, если Ереван и Баку его примут. Он честно ответил: "Конечно, нет". Тогда мне стало ясно, что Нагорный Карабах - это не двусторонний вопрос между Арменией и Азербайджаном, на самом деле, это трехсторонний вопрос, в котором Россия играет ключевую, если не решающую роль", - написал Хогланд.

"По моему убеждению, одной из главных причин произошедшей с нами трагедии в арцахском вопросе было незнание или игнорирование этой реальности двумя предыдущими и нынешними властями. Если бы это была всего лишь констатация исторической реальности, я бы не счел нужным снова на ней останавливаться. К сожалению, даже сегодня почти все политические круги и государственные органы, в частности члены правительства, особенно Министерства иностранных дел, делают четкие заявления о надежде снова решить карабахский вопрос в рамках Минской группой. Эта тенденция чревата новыми разочарованиями, если не большими потерями", - заключил Тер-Петросян.