Пятница, 2 Апреля 2021 10:40

АрмИнфо.Прошло 5 лет с начало четырехдневной апрельской войны. 2 апреля 2016 года Азербайджан совершил широкомасштабную военную агрессию против Арцаха. На пятый день боевые действия были остановлены по инициативе азербайджанской стороны при посредничестве Российской Федерации.

Начальник Генштаба Армении Артак Давтян, находящийся в военном пантеоне "Ераблур" в беседе с журналистами, касаясь событий 5-летней давности, в частности, сказал: "Сегодня мы скорбим и гордимся нашими храбрыми воинами, погибшими во имя родины при выполнении боевых задач. Безусловно, если бы мы не извлекли уроков от апрельской войны, полагаю, что исход этой 44-дневной войны был бы иной".

На уточнение, не являлся ли исход последней войны трагическим для армянской стороны, что еще хуже могло произойти, начальник Генштаба констатировал, что, во-первых, Арцах мог бы быть потерян полностью. "Во-вторых, это могло произойти за 15-20 дней", - заметил он.

Начальник Генштаба также не стал комментировать слова депутата от правящего "Мой шаг" Андраника Кочаряна, который ранее утверждал, что комиссия по изучению и оценке апрельских событий 2016 года выявила ряд упущений допущенных со стороны Давтяна в ходе войны.

Давтян также сообщил, что в Генштабе ситуация разрешилась, структура работает в естественном русле.

На просьбу дать оценку ситуации в регионе, начальник Генштаба констатировал, что в целом ситуация в регионе напряженная. "На границах сравнительная стабильность, приграничных инцидентов как таковых нет, но общая напряженность сохраняется, а это в свою очередь сказывается и на пограничной службе и на нашей обыденной жизни", - подытожил Давтян.

Меж тем, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который также прибыл в пантеон для участия в церемонии возложения цветов к мемориалу погибших, отказался от комментариев, в том числе и по теме апрельской войны.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, от имени премьер-министра Никола Пашиняна сегодня были возложены цветы к могилам героев апрельской четырехдневной войны и венок к мемориалу павшим азатамартикам.

Напомним, что в ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессии в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения.

В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.