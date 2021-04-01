Четверг, 1 Апреля 2021 18:21

АрмИнфо. Сегодня, первого апреля, состоятся раздельные встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Ара Айвазяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом 1 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что встречи пройдут на полях СМИД СНГ.

"В ходе раздельных бесед планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, безусловно ситуацию в Нагорном Карабахе, ход реализации договоренностей достигнутых лидерами Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года. Планируется рассмотреть ряд региональных и международных сюжетов", - сказала Захарова, еще раз подчеркнув, что встречи будут раздельными.

Говоря о повестке заседания СМИД СНГ, представитель российского МИД отметила, что министры планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ. При этом она добавила, что основное мероприятие планируется провести завтра, 2 апреля.

Отметим, что согласно официальному сообщению пресс-службы Содружества, 2 апреля 2021 года в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь. Впервые с октября 2019 года встреча пройдет в очном формате.

Планируется, что министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят ход выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ и реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества в 2020 году.

Кроме того, министры предварительно согласуют документы, которые будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ. Это, прежде всего, проект Обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Два документа, проекты которых вносятся на согласование СМИД, в последующем будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Ожидается, что на заседании будут утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий - развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, а также в области туризма.