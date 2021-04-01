Четверг, 1 Апреля 2021 15:55

АрмИнфо.Национальный совет Словацкой Республики единогласно принял резолюцию относительно Нагорного Карабаха.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Армении в Австрии, резолюцию, инициированную председателем Комитета по внешним связям Мариан Кери (Marian Kery- Партия SMER-SD), поддержали 120 депутатов, воздержавшихся или против не было.

В резолюции решительно осуждается убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры, культурных и религиозных памятников и сооружений, выражается озабоченность по поводу военного участия третьих стран в конфликте и их дестабилизирующей роли. Подчеркивается, что достижение долгосрочного мира и процесс определения будущего правового статуса Нагорного Карабаха должен осуществляться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Выражается глубокая озабоченность тем фактом, что военнопленные и другие насильственно удерживаемые, в том числе и гражданские лица, не были освобождены в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности положений Женевской Конвенции от 1949 года (III).

Резолюция призывает правительство Словацкой Республики, Европейский союз и международные организации обеспечить, чтобы все утверждения о военных преступлениях, включая использование кассетных боеприпасов, были надлежащим образом расследованы, чтобы все военнопленные и гражданские лица были немедленно освобождены и чтобы международные гуманитарные организации получили доступ в Нагорный Карабах без ограничений.

В посольстве Армении также напомнили, что это уже вторая резолюция принятая Словацким парламентом по последней 44-дневной войне, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха. Первая резолюция была принята 22 октября 2020 года и касалась продолжающегося конфликта в Нагорном Карабахе.