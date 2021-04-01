Четверг, 1 Апреля 2021 15:26

АрмИнфо.Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Как сообщает Кремль, с удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.

С учётом переговоров в Баку заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с Заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждён взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, продвижение взаимовыгодных проектов.