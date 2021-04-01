Четверг, 1 Апреля 2021 15:19

АрмИнфо. В вопросе нормализации отношений с Арменией Анкара предположительно ожидает отказа Еревана от повестки международного признания геноцида армян. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

"Процесс международного признания факта геноцида армян является одной из самых болезненных точек во внешнеполитической линии Турции на протяжении последних десятилетий. В этом свете, представить нормализацию отношений с Арменией в условиях сохранения в повестке Еревана вопроса международного признания геноцида в Анкаре практически невозможно. Соответственно, я не могу себе представить основанную на консенсусе деблокаду Армении со стороны Турции на практике", - заметил он.

В целом, создавшаяся в регионе после последней войны ситуация, по оценкам тюрколога, весьма сложна и многослойна. В первую очередь в силу обсуждаемого разблокирования региональных коммуникаций. В данном конкретном случае сложность, согласно Надеин- Раевскому, заключается в необходимости ликвидации закрытых границ в регионе в условиях отсутствия конкретных и четких механизмов обеспечения безопасности.

Еще одной проблемой на этом пути, тюрколог считает параллельную приверженность Турции и находящегося под ее влиянием Азербайджана идеологии Большого Турана, которую Анкара пытается распространить от Адриатики до Тихого океана. И именно Армения с Армянским вопросом, карабахской проблемой постоянно была и продолжает оставаться препятствием на пути данных пантюркистских планов. В частности, мешая установлению полноценной связи между Турцией и Азербайджаном.

По оценкам Надеин-Раевского, несмотря на всю неправдоподобность и малоперспективность реализации данного сценария, руководство Турции никоим образом не собирается отказываться от Большого Турана. Особенно, с учетом ослабления собственных позиций внутри страны с целью обеспечения консолидации вокруг себя турецкого общества. И даже в случае отсутствия перспектив реализации пантюркистских устремлений Эрдогана в том виде в котором он и его окружение это представляют, сам факт их наличия уже создает многочисленные угрозы миру и стабильности региона.

"Пропаганда Турана ведется, в том числе в направлении тюркоязычных граждан России. И сама история неоднократно доказывала, что турецкие мечты о пантюркизме являются угрозой в том числе для России. И, как мы видим на примере участия Турции в 44-х дневной войне, данный фактор всегда и везде необходимо принимать во внимание строя любые отношения с Турцией. И последние обсуждения и заявления в Тюркском совете наилучшим образом раскрывают суть истинных намерений Турции и Азербайджана", - подытожил тюрколог.