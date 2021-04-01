Четверг, 1 Апреля 2021 10:58

АрмИнфо.РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, вложил в природоохранные проекты более 1 млрд долларов в период 2011-2020 гг.

Благодаря последовательно реализуемым РУСАЛом экологическим мероприятиям и инициативам за последние 10 лет объем выбросов предприятий компании сократился почти на 20%, сбросы промышленных сточных вод снизились более чем в два раза, при этом потребление пресной воды сократилось на треть.

«Результаты, которых РУСАЛ достиг в области улучшения экологического профиля своих предприятий за последние 10 лет, действительно достойные. Это стало возможным благодаря комплексной программе, которую компания реализует для снижения воздействия своих производств на окружающую среду, в том числе разрабатывая и внедряя собственные ноу-хау. Такой подход является неотъемлемой частью стратегии компании, и, естественно, мы продолжим развиваться в выбранном направлении», - отметил директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа Иван Ребрик.

Значительные успехи в природоохранной сфере достигнуты и ереванским АРМЕНАЛом. В проекты, направленные на защиту окружающей среды, за последнее десятилетие завод вложил до 8 млн долларов. Введена в строй высокоэкологичная установка AirPure (“Чистый воздух”), многократно снижающая выбросы отработанных паров смазочно-охлаждающей жидкости в атмосферу. Комплекс новых высокоэффективных градирен сократил водопотребление предприятия примерно в 10 раз. АРМЕНАЛ неукоснительно соблюдает все природоохранные требования и нормативы Республики Армения. В настоящее время идет подготовка к реализации проекта по рекультивации земли на территории бывшего электролизного производства Канакерского алюминиевого завода.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.