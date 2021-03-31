Среда, 31 Марта 2021 15:48

АрмИнфо.В Армению поставят 15 тыс. доз российской вакцины Спутник V. Об этом сообщил глава аппарата правительства Арсен Торосян, занимающий ранее должность министра здравоохранения. <Вчера была достигнута окончательная договоренность. В целом, мы попробуем приобрести до 100 тыс. доз вакцины <Спутник V>, но все зависит от числа граждан, которые будут вакцинированы>, - сказал он.

В этой связи Торосян напомнил, что днями ранее Армения приобрела вакцины британо-шведского производства AstraZeneca, после чего планируется поставка и других еще более высокого качества вакцин. <Мы основываемся только на данных, доказывающих, что препарат зарегистрирован и безопасен>, - сказал экс-министр здравоохранения.

Вместе с тем он отметил, что вакцины государство приобретает на бюджетные средства, поскольку, по словам Торосяна, это является приоритетом. <Потому что речь идет о защите здоровья наших граждан и развитии экономики>, - заметил чиновник.

В среднем, стоимость одной дозы антиковидных препаратов колеблется в дипапзоне от $5 до $30, в частности AstraZeneca - $5 - $10, Спутник - $11.

При этом Торосян отметил, что не видит необходимости в новом локдауне: <Такого решения у нас нет, и вероятнее всего не будет. Мы намерены жить, защищаясь от коронавируса, в том числе посредством вакцинации>.

Напомним, что ранее стало известно, что, невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.

Вакцинация в стране будет проходить на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

При этом ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти.

В этой связи представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении Егор Зайцев говоря о вакцине от коронавируса компании AstraZeneca, заверил, что она эффективна и безопасна. "Не было обнаружено доказанной связи между случаями тромбоэмболии у пациентов и вакциной, хотя эта связь по-прежнему изучается. Этот вопрос находится как в центре внимания специалистов ВОЗ, так и Европейского агентство по лекарственным средствам. Та польза, которую несет в себе вакцина, превышает все риски", - сказал он.

Отметим также, что в рамках ЕАЭС российская сторона предложила Армении создать совместное предприятие по производству <Спутник V>. Более того, финансирование этого проекта готов взять на себя Евразийский Банк Развития (ЕАБР). Это предложение озвучила и официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. Информацию подтвердили и непосредственно в департаменте промышленной политики ЕЭК, отметив, что армянская сторона официально так и не ответила на предложение, лишь сообщив, что страна, якобы, не в состоянии наладить такое производство в связи с отсутствием производственных возможностей и необходимых компетенций. Между тем, в Министерстве здравоохранения страны корреспонденту АрмИнфо сообщили, что ведомство не считает, что в стране нет таких возможностей, заметив между тем, что непосредственно такого предложения не получало.

Отметим, что рамках третьей волны пандемии, ежедневно в Армении регистрируется порядка 1 тыс. случаев заражения коронавирусом.