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 Среда, 31 Марта 2021 12:03
Марианна Мкртчян

В ежегодном докладе Госдепа США о соблюдении прав человека 2020 года указывается бесчеловечное обращение азербайджанских военных с армянами

В ежегодном докладе Госдепа США о соблюдении прав человека 2020 года указывается бесчеловечное обращение азербайджанских военных с армянами

АрмИнфо. Государственный департамент опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека на 2020 год.

Как сообщает Армянская ассамблея Америки, доклад был презентован во время брифинга для прессы, проведенного госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Ассамблее указывают, что в докладе указывается о нарушениях прав человека в отношении армян, в частности, в связи с войной в Нагорном Карабахе (Арцахе), развязанной против армянского народа 27 сентября 2020 года Азербайджаном при полной поддержке Турции.

В документе также указываются существенные проблемы с правами человека в Азербайджане, в том числе  "незаконные или произвольные убийства; пытки; произвольные задержания; суровые, а иногда и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах ... важные проблемы с правами человека, связанные с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, включали незаконные убийства, жертвы среди гражданского населения и бесчеловечное обращение".

В докладе отмечается, что правительство не преследовало и не наказывало большинство должностных лиц, нарушивших права человека, и что эта безнаказанность остается проблемой.

В документе, посвященном нарушениям прав человека, в качестве примеров представлены два видеоролика, опубликованных в социальных сетях в октябре прошлого года, в которых азербайджанские солдаты "унижают и казнят двух задержанных армян в городе Гадрут". Далее говорится, что видеоролики были оценены как подлинными независимыми экспертами Bellingcat, BBC и Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета. Другой приведенный пример был связан с отчетом Amnesty International, в котором задокументирована "казнь путем обезглавливания двух гражданских лиц-армян азербайджанскими военными".

В докладе указывается на использование Азербайджаном тяжелых артиллерийских ракет, боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиабомб, а также кассетных боеприпасов для поражения гражданских лиц и гражданских объектов в Нагорном Карабахе.  При этом отмечается, что правительство Азербайджана отрицает обвинения в том, что мишенью были гражданские объекты, несмотря на то, что Human Rights Watch 3 октября 2020 г. и 11 декабря 2020 г подверг критике вооруженные силы Азербайджана за неоднократное применение оружия в жилых районах Нагорного Карабаха. Отмечалось, что атаки невоенных объектов включали центры неотложной медицинской помощи и машины скорой помощи, продовольственные склады, зерновые культуры, домашний скот, электростанции и газовые установки, а также установки и оборудование для питьевой воды, школы и дошкольные учреждения. Международные наблюдатели указывали, что азербайджанские вооруженные силы неоднократно наносили удары по гуманитарным организациям, таким как Международный комитет Красного Креста (МККК) и HALO Trust, расположенные в Степанакерте. А 14 октября 2020 года три самолета, как сообщается, сбросили бомбы на военный госпиталь в Мартакерте, повредив госпиталь и уничтожив находящиеся поблизости медицинские машины, и это несмотря на наличие на вышеуказанных объектах медицинской маркировки.

В докладе также упоминается, что 2 ноября 2020 года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет раскритиковал продолжающиеся нападения Азербайджана на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее, указав на разрушение домов, улиц, а также констатировав, что люди вынуждены покидать свои дома и искать безопасные убежища.

"Раздел о надругательствах над солдатами и гражданскими лицами со стороны азербайджанских сил был основан на достоверных отчетах и подробно описывал злоупотребления. Он опирался на доклад Human Rights Watch от 2 декабря 2020 г., в котором указывалось, что азербайджанские военные бесчеловечно обращались с многочисленными этническими армянскими солдатами, захваченными в ходе нагорно­карабахского конфликта, подвергали задержанных физическому насилию и унижению, которые были сняты на видео и широко распространены в социальных сетях", - сообщает Ассамблея.

"Данные по вопросу количества пропавших без вести и военнопленных в докладе представлены со ссылкой МККК, который рассматривал дела о лицах, пропавших без вести в связи с нагорно-карабахским конфликтом, и работал с правительством над составлением сводного списка пропавших без вести.

Наконец, в отчете отмечается рост подстрекательской риторики и языка вражды в отношении армян", - сообщает Ассамблея.

При этом в организации констатируют, что в своем заявлении во время брифинга для прессы госсекретарь Блинкен подчеркнул, что президент Байден привержен тому, чтобы снова поставить права человека в центр американской внешней политики и что виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

Блинке констатировал, что права человека универсальны, и что все люди имеют право на эти права. При этом он добавил, пандемия COVID-19 вызвала тревожные тенденции? и дало автократическим правительствам возможность и дальше подавлять права человека.

"Отстаивание прав человека повсюду в интересах Америки. Отстаивание свободы и достоинства людей уважает самые священные ценности Америки", - подчеркнул госсекретарь США.

В заключение Блинкен пообещал работать с Конгрессом США над санкциями против нарушителей прав человека и продемонстрировать приверженность обеих партий продвижению прав человека, и будут наложены последствия, включая экономические санкции и визовые ограничения, если автократические институты будут ущемлять права человека. 


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