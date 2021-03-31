Среда, 31 Марта 2021 10:45

АрмИнфо. Наша политическая сила готовится принять самостоятельное участие в запланированных на 20 июня внеочередных парламентских выборах в стране. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

"При этом, мы отнюдь не исключаем, что в случае нашего прохождения в парламент после завершения его формирования мы пойдем на создание правящей коалиции с другими избранными и прошедшими во власть политическими силами", - подчеркнул он.

Комментируя последние внутриполитические события в республике, политик выделил состоявшуюся на днях встречу экс-президентов Армении и Арцаха. Саркисян не исключил, что основным мотиватором встречи стала необходимость обсуждения назревших и назревающих внешнеполитических и внутриполитических проблем, связанных со страной в целом и государственностью, в частности.

В этом свете, политик особо выделил необходимость, чтобы экс-президенты по итогам данной встречи уже не ограничивались лишь озвучиванием требований отставки премьер- министра Никола Пашиняна. Требований, по его словам, лишенных логического продолжения. "Я бы очень хотел, чтобы эти требования сопровождались обоснованием - четким видением того, как уход Пашиняна может поспособствовать решению тех или иных проблем страны", - подчеркнул он.

В данном контексте, Саркисян выделил вопрос реализации или же отказа Армении от трехстороннего заявления от 9-го ноября. На его взгляд, отставку Пашиняна необходимо рассматривать именно с данной точки зрения, попутно анализируя возможные варианты развития ситуации и в том, и в другом случае. В этом свете, политик подчеркнул, что заявление от 9-го ноября по сути не работает, что вполне может привести к возобновлению боевых действий.

"Таким образом, отставка Пашиняна не должна являться самоцелью. Для начала необходимо просчитать, что может дать нашей стране в текущих реалиях его уход. Я, к примеру, недавно встретился с премьером и сделал ему некоторые предложения. Предотвращение новой войны предполагает исключение сухого, прямого отказа на те, или иные предложения в рамках документов от 9-го ноября и 11 января. И, думаю, что Армения вполне может реализовать предложения по разблокированию региона. К примеру, потребовав в качестве первого шага реализации данного процесса возобновление грузоперевозок и работы железной дороги", - подытожил Саркисян.