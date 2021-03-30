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 Вторник, 30 Марта 2021 18:32
Марианна Мкртчян

Отказ от поездки на территории, перешедшие под контроль Азербайджана стали поводом для критики посла Германии в Баку

Отказ от поездки на территории, перешедшие под контроль Азербайджана стали поводом для критики посла Германии в Баку

АрмИнфо. Посол Германии в Азербайджане Вольфганг  Маниг разъяснил причины отказа от поездки, в составе группы иностранных дипломатов, на перешедшие под азербайджанский контроль территории в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Так, агентство Turan сообщает, что в последние дни в официальных СМИ Азербайджана началась кампания критики в адрес посла Германии в Баку, а также политики Берлина в целом, после того как стало известно, что Вольфганг  Маниг не принял участие в поездках иностранных дипломатов на "освобожденные территории".

В этой связи агентство попросило посла Германии прокомментировать происходящее и ответить на два вопроса:

1) Почему посол не участвовал в поездках дипломатов?

2) Какова нынешняя позиция Германии по ситуации вокруг армяно-азербайджанского конфликта?

На первый вопрос посол сказал: <Решение о том, когда и куда направляются Посол или сотрудники Посольства, зависит от анализа всех факторов. Определяющим является вопрос о том, усилит ли это миссию посольства, как того требует Федеральное министерство иностранных дел Германии, и представляет ли поездка риски для безопасности или здоровья.

На второй вопрос дипломат, в частности ответил: <В последний месяц политика федерального правительства в отношении региона Южного Кавказа была сосредоточена на прекращении эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Цель деятельности федерального правительства - положить конец боевым действиям и начать примирение между азербайджанцами и армянами.

Федеральный министр иностранных дел подчеркнул свое личное участие в переговорах со своими коллегами, как в Азербайджане, так и в Армении.

Посольства Германии и в Баку, и в Ереване работают в этом направлении. Федеральное правительство продолжает диалог с Азербайджаном и Арменией по этому поводу, в том числе в рамках ОБСЕ и ЕС. Мы призываем обе стороны возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для устойчивого урегулирования конфликта>.


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