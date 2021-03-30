Вторник, 30 Марта 2021 10:52

АрмИнфо. В правящем блоке не видят никаких проблем с решением Конституционного суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом Радио Азатутюн заявила вице-спикер НС Лена Назарян, комментируя решение Конституционного суда, который на прошлой неделе признал неконституционной статью 300.1 Уголовного кодекса, по которой в связи с поствыборными событиями 2008 года обвиняются бывший президент Армении Роберт Кочарян и два его бывших подчиненных - бывший заместитель министра обороны Юрий Хачатуров и бывший начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян.

Назарян подчеркнула, что дело рассматривала прокуратура, и она же предъявляла обвинения, следовательно, теперь отстаивать обвинение также должна прокуратура.

"Я убеждена, что правящая сила не имеет никакого влияния на судебную систему. Я убеждена, что Министерство юстиции прилагает усилия для реформирования судебной системы. Остальные вопросы на самом деле находятся в сфере правоохранительных и судебных систем, и они должны представить общественности их часть работы", - заявила Лена Назарян.

При этом на уточнение, после данного вердикта КС по-прежнему ли во власти считают, как заявлял лично премьер, что "кризис вокруг Конституционного суда завершился", вице-спикер парламента ответила так: "Да, я не вижу какой-либо проблемы в этой связи. Я сказала, что мы не имеем к этому никакого отношения".

Одновременно, Назарян отвергла заявления стороны защиты Кочаряна о том, что решение КС показывает, что дело было политическим преследованием бывшего главы государства.

"Политического преследования не осуществлялось. При расследовании дела прокуратура выдвинула обвинение, которое, по мнению прокуратуры, является обоснованным, теперь пусть прокуратура отстаивает свое обвинение. Здесь не было никакого политического преследования", - заверила вице-спикер армянского парламента от правящего "Мой шаг".

Конституционный суд (КС) на своем официальном сайте 29 марта опубликовал полный текст решения, вынесенное 26 марта по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. В частности, КС признал противоречащей Конституции и недействительной статью о свержении конституционного строя, инкриминируемую Роберту Кочаряну и двум его бывшим подчиненным, обвиняемым по делу <1 марта>. Председатель Конституционного суда Арман Диланян зачитал только заключительную часть решения.

В своем 42-страничном решении Высокий суд пришел к выводу, что статья

300.1 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы, противоречит статьям 78 и 79 Конституции РА. Эти статьи касаются принципов соразмерности и определенности законов.

КС в своем решении отмечает: <Никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть назначено более суровое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления>

В 2008 году, когда в Армении произошли послевыборные столкновения между участниками массовых протестов и силовиками и 10 человек были убиты в центре Еревана, в Уголовном кодексе не было статьи 300.1 о свержении конституционного строя. Конституционный суд также отмечает, что, согласно статье 73 Конституции, <во-первых, законы и другие правовые акты, ухудшающие правовой статус лица, не имеют обратной силы. А во-вторых, законы и другие правовые акты, улучшающие правовой статус лица, имеют обратную силу, если это предусмотрено этими актами>.

После решения Конституционного суда адвокат второго президента Арам Вардеванян заявил, что уголовное преследование в отношении Кочаряна должно быть немедленно прекращено. Генпрокуратура, поддерживающая обвинение в суде, пока не выразила свою позицию, ожидая опубликования решения.